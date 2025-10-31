Language
    Indian Railways News: ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें निरस्त, कुछ के रूट में परिवर्तन

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:25 AM (IST)

    भारतीय रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के मार्गों में बदलाव किया है। रद्द की गई ट्रेनों में लंबी दूरी की और लोकल ट्रेनें शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें और वैकल्पिक व्यवस्था करें। परिवर्तित मार्गों वाली ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेल प्रशासन ने उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली क्षेत्र खंड में दिल्ली शहादरा-साहिबाबाद स्टेशनों के बीच पुल की रीगर्डरिंग के लिए पावर एवं ट्रैफिक ब्लाक के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण, आंशिक निरस्तीकरण एवं मार्ग परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। गया-दिल्ली प्रारंभिक स्टेशन से 13 दिसंबर को निरस्त रहेगी।

     दिल्ली-गया प्रारंभिक स्टेशन से 14 दिसंबर को रद रहेगी। गाजियाबाद-मथुरा प्रारंभिक स्टेशन से 13 दिसंबर को नहीं चलेगी। मथुरा-गाजियाबाद का 14 दिसंबर को संचालननहीं होगा। दिल्ली-हाथरसकिला 13 दिसंबर को नहीं चलेगी। हाथरस-दिल्ली 14 दिसंबर को निरस्त रहेगी। इसी तरह पांच ट्रेनें आंशिक निरस्त रहेंगी। दिल्ली-कामख्या 13 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग दिल्ली-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद के रास्ते चलेगी।

    श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा-सूबेदारगंज प्रारंभिक स्टेशन से 13 दिसंबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया आदर्श नगर दिल्ली-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद के रास्ते चलेगी। इसका दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। कालका-हावड़ा 13 दिसंबर को आदर्श नगर दिल्ली-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद के रास्ते चलेगी। दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।

    जम्मू तवी-टाटा 13 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग वाया आदर्श नगर दिल्ली-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद के रास्ते चलेगी। दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। दिल्ली-अलीपुर द्वार 14 दिसंबर को दिल्ली-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद मार्ग पर चलेगी। दिल्ली व शहादरा स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। बाड़मेर-हावड़ा 13 दिसंबर को दिल्ली कैंट-दिल्ली सराय रोहिल्ला-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबादरूट पर चलेगी।

    कटिहार-अमृतसर 12 दिसंबर को वायासाहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-सब्जी मंडी के रास्ते चलेगी। गाड़ी संख्या 14217 प्रयागराज संगम-चंडीगढ़ प्रारंभिक स्टेशन से 13 दिसंबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वायासाहिबाबाद-हजरत निजामुद्दीन-दिल्ली सफदरजंग-आदर्श नगर दिल्ली के रास्ते चलेगी। दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।

    कामख्या-दिल्ली 12 दिसंबर को साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली के रास्ते चलेगी। गाड़ी संख्या 14117 प्रयागराज-भिवानी 13 दिसंबर को वायासाहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली किशनगंज के रास्ते चलेगी। दिल्ली सहादरा, दिल्ली दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। बालुरघाट-भटिंडा 12 दिसंबर को साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-शकूरबस्ती के रास्ते चलेगी।

     आजमगढ़-दिल्ली प्रारंभिक स्टेशन से 13 दिसंबर को वायासाहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली के रास्ते चलेगी। धनबाद-जम्मू तवी 13 दिसंबर को साहिबाबाद-हजरत निजामुद्दीन-दिल्ली सफदरजंग-आदर्श नगर दिल्ली के रास्ते चलेगी। दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।