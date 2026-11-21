जागरण संवाददाता, प्रयागराज। त्योहारों के बाद ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 10 और विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। यह ट्रेनें दिल्ली, मुंबई और बिहार के लिए चलाई जाएंगी। रविवार सुबह से 27 नवंबर के बीच इन ट्रेनों का संचालन अलग-अलग तिथियों में एक-एक फेरे के लिए होगा। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने इन ट्रेनों को चलाया है रेलवे द्वारा जिन ट्रेनों को चलाया गया है, उसमें ट्रेन नंबर 05214 हडपसर-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन 23 नवंबर को प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर रात 8.40 बजे पहुंचेगी। रक्सौल से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली ट्रेन नंबर 05563 विशेष ट्रेन 22 नवंबर को प्रयागराज छिवकी पर सुबह 7.55 बजे पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 05564 वापसी में 24 नवंबर को दोपहर 3.20 बजे छिवकी आएगी। ट्रेन नंबर 05211 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली 22 नवंबर को प्रयागराज जंक्शन पर रात 10.55 बजे पहुंचेगी।

23 नवंबर को सुबह प्रयागराज जंक्शन आएगी वापसी में 05212 ट्रेन 23 नवंबर को सुबह 5.20 बजे प्रयागराज जंक्शन आएगी। मुजफ्फरपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली 05217 ट्रेन 23 नवंबर को प्रयागराज छिवकी पर रात 9.05 बजे पहुंचेगी। वापसी में 05218 ट्रेन 25 नवंबर को दोपहर 2.10 बजे छिवकी आएगी। छपरा से उधना जाने वाली 05115 विशेष ट्रेन 24 नवंबर को प्रयागराज छिवकी पर सुबह 6.50 बजे पहुंचेगी।

26 नवंबर की सुबह पहुंचेगी छिवकी वापसी में 05116 ट्रेन 26 नवंबर को सुबह 8.10 बजे प्रयागराज छिवकी आएगी। इसी प्रकार छपरा-बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन नंबर 05185 प्रयागराज रामबाग पर 25 नवंबर को सुबह 4.35 और सूबेदारगंज स्टेशन पर 5.15 बजे पहुंचेगी। वापसी में 05186 ट्रेन 27 नवंबर को सूबेदारगंज पर शाम 4.50 बजे और प्रयागराज रामबाग पर शाम 5.45 बजे आएगी।