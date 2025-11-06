IIIT Allahabad PhD 2026 : चार वर्षीय स्नातक में 70 प्रतिशत अंक है तो कर सकेंगे पीएचडी, प्रवेश प्रक्रिया घोषित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइआइटी) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) आधारित पीएचडी कार्यक्रमों के जनवरी 2026 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इस बार संस्थान ने दो श्रेणियों पीएचडी (इंस्टीट्यूट/एक्सटर्नल फेलोशिप के साथ) और पीएचडी (वर्किंग प्रोफेशनल) में आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन पूरी तरह आनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार चार वर्षीय स्नातक पूरा करने वाले छात्र भी सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे।

न्यूनतम योग्यता की जानकारी साझा की आइआइआइटी ने पीएचडी के लिए न्यूनतम योग्यता की जानकारी साझा की है। इसके तहत उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में 60 प्रतिशत (या छह सीजीपीए) न्यूनतम अंक (पीजी स्तर पर) होने चाहिए। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के बाद सीधे पीएचडी के लिए 70 प्रतिशत (या सात सीजीपीए) आवश्यक है। अंतिम वर्ष के छात्र भी निर्धारित शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी श्रेणी के लिए 500 रुपये व एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये निर्धारित किया गया है। आइआइआइटी ने स्पष्ट किया है कि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक विभाग में आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा।

दो चरणों में आयोजित होगी प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश दो चरणों में होगी। पहला चरण स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। कुल 100 अंकों की यह परीक्षा दो खंडों में होगी। 50 अंक का सामान्य खंड व 50 अंक का विभागीय खंड। गेट/नेट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण उम्मीदवारों को इस चरण से छूट दी जाएगी। चरण दो में साक्षात्कार होगा।

21 नवंबर है आवेदन की अंतिम तिथि आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। 28 नवंबर को शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। लिखित परीक्षा आठ दिसंबर को होगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार आठ व नौ दिसंबर और परिणाम घोषणा 10-12 दिसंबर को होगी।