Prayagraj News: कमरे में सोता रहा पति, फंदे पर लटक गई पत्नी, पुलिस कर रही मामले की जांच

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कमरे में सोता रहा पति और पत्नी ने फंदे पर लटककर जान दे दी। मंगलवार रात गोविंदपुर स्थित सिंचाई विश्राम कालोनी में घटना हुई। बुधवार सुबह घटना का पता चलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पति भी आत्महत्या की वजह नहीं बता सका।

बताया गया है कि बस्ती जिले के चौकिलिया थाना क्षेत्र के पूरा गांव निवासी आलोक पांडेय की शादी पांच साल पहले 32 वर्षीय पूजा पांडेय से हुई थी। वह अपनी पत्नी को लेकर कुछ साल पहले प्रयागराज आया और प्राइवेट काम करने लगा। आलोक गोविंदपुर स्थित सिंचाई विभाग की विश्राम कालोनी में किराए पर कमरा लेकर रहता था।