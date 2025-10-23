Language
    Prayagraj News: कमरे में सोता रहा पति, फंदे पर लटक गई पत्नी, पुलिस कर रही मामले की जांच

    By Tara Gupta Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:27 AM (IST)

    एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसका पति कमरे में सो रहा था और उसे घटना की जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा कर दिया है।  

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कमरे में सोता रहा पति और पत्नी ने फंदे पर लटककर जान दे दी। मंगलवार रात गोविंदपुर स्थित सिंचाई विश्राम कालोनी में घटना हुई। बुधवार सुबह घटना का पता चलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पति भी आत्महत्या की वजह नहीं बता सका।

    बताया गया है कि बस्ती जिले के चौकिलिया थाना क्षेत्र के पूरा गांव निवासी आलोक पांडेय की शादी पांच साल पहले 32 वर्षीय पूजा पांडेय से हुई थी। वह अपनी पत्नी को लेकर कुछ साल पहले प्रयागराज आया और प्राइवेट काम करने लगा। आलोक गोविंदपुर स्थित सिंचाई विभाग की विश्राम कालोनी में किराए पर कमरा लेकर रहता था।

    मंगलवार रात पति-पत्नि एक ही कमरे में खाना खाने के बाद सो गए। बुधवार सुबह आलोक की नींद खुली तो पत्नी को फंदे पर लटका देख हतप्रभ रह गया। खबर पाकर पुलिस ने जांच पड़ताल की।

    एसीपी सिविल लाइंस कृतिका शुक्ला का कहना है कि पति ने बताया कि वह कमरे में सो रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी ने फंदे पर लटककर जान दे दी। परिवार में कोई विवाद नहीं था। ऐसे में आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। किसी ने कोई तहरीर भी नहीं दी है।