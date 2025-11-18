आरोपित के भी घायल होने पर शिकायतकर्ता के बयान को सर्वोच्च महत्व नहीं : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि घटना में आरोपित भी घायल हो, तो शिकायतकर्ता पक्ष के घायल गवाह का बयान तब तक निर्णायक नहीं माना जा सकता, जब तक वह अन्य साक्ष्यों और चिकित्सकीय रिपोर्ट से मेल न खाए। इसी आधार पर न्यायालय ने आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी और चाकू से हमले के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र और न्यायमूर्ति डा. अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता संजय कुमार की अपील खारिज करते हुए दिया।अपीलार्थी संजय कुमार ने आरोप लगाया था कि 28 मई 2018 को आनंद कुमार और उसके दो साथियों ने उसे रोककर चाकू से हमला किया तथा जान से मारने की धमकी दी।