    हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने सदस्यों को दी चिकित्सीय सहायता राशि, मृतक आश्रितों को भी दी धनराशि

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:35 PM (IST)

    इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 41 अधिवक्ताओं को चिकित्सा सहायता के रूप में 24 लाख से अधिक की राशि प्रदान की। इसके अतिरिक्त, दो दिवंगत अधिवक्ताओं की ...और पढ़ें

    अधिवक्ताओं और आश्रितों को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की तरफ से सहायता राशि प्रदान की गई। सौजन्य : एसोसिएशन

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद (एचसीबीए) ने शुक्रवार को 41 अधिवक्ताओं को चिकित्सीय सहायता समिति की अनुमोदन के बाद चिकित्सीय सहायता रूप में 24 लाख 01 हजार चार सौ रुपये की राशि प्रदान की। साथ ही दो दिवंगत अधिवक्ता सदस्यों वीरेंद्र सिंह की पत्नी रागिनी सिंह एवं अरुण कुमार तिवारी की पत्नी किरन तिवारी को बार एसोसिएशन की ओर से मृतक आश्रित सहायता धनराशि के तहत पांच-पांच लाख रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया।

    हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे ‘बबुआ’, महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा और चिकित्सीय सहायता समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार द्विवेदी ने पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति में पात्र अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को चेक प्रदान किया।

    इस अवसर पर उपाध्यक्षों क्रमश: अमित कुमार सिंह, विवेक मिश्र, राज कुमार त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद मिश्र, दिनेश वरूण के अलावा संयुक्त सचिव (प्रशासन) बैरिस्टर सिंह, संयुक्त सचिव (पुस्तकालय) शशि कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (महिला) बिंदु कुमारी, कोषाध्यक्ष अंजनी कुमार मिश्र उपस्थित थे।

    संयुक्त सचिव (प्रेस) रामेश्वर दत्त पाण्डेय की विज्ञप्ति के अनुसार कार्यकारिणी सदस्यों में अंजली सिंह तोमर, कनक कुमार त्रिपाठी, दिवांशु तिवारी, बलदेव शुक्ल, अभिषेक तिवारी, तृप्ति यादव, आरती गुप्ता, अखण्ड प्रताप त्रिपाठी, गया प्रसाद मिश्र, गिरीश चन्द्र शुक्ला, अनिरूद्ध सिंह, अवनीश चन्द्र त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पाण्डेय, आदित्य धर द्विवेदी, अमित सिंह सेंगर की भी उपस्थिति रही।