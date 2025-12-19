हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने सदस्यों को दी चिकित्सीय सहायता राशि, मृतक आश्रितों को भी दी धनराशि

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद (एचसीबीए) ने शुक्रवार को 41 अधिवक्ताओं को चिकित्सीय सहायता समिति की अनुमोदन के बाद चिकित्सीय सहायता रूप में 24 लाख 01 हजार चार सौ रुपये की राशि प्रदान की। साथ ही दो दिवंगत अधिवक्ता सदस्यों वीरेंद्र सिंह की पत्नी रागिनी सिंह एवं अरुण कुमार तिवारी की पत्नी किरन तिवारी को बार एसोसिएशन की ओर से मृतक आश्रित सहायता धनराशि के तहत पांच-पांच लाख रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे ‘बबुआ’, महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा और चिकित्सीय सहायता समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार द्विवेदी ने पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति में पात्र अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को चेक प्रदान किया।

इस अवसर पर उपाध्यक्षों क्रमश: अमित कुमार सिंह, विवेक मिश्र, राज कुमार त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद मिश्र, दिनेश वरूण के अलावा संयुक्त सचिव (प्रशासन) बैरिस्टर सिंह, संयुक्त सचिव (पुस्तकालय) शशि कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (महिला) बिंदु कुमारी, कोषाध्यक्ष अंजनी कुमार मिश्र उपस्थित थे।