एक साथ उठी चार अर्थियां तो कांप उठा कलेजा, हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में पूरा परिवार उजड़ गया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। खुशहाल और संपन्न था परिवार। त्योहार मनाने की खुशियों संग अपनों से मिलन होना था। घर पर बुजुर्ग मां-बाप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो बेटा-बहू को घर पहुंचकर आशीर्वाद लेने की जल्दी थी, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आईटी कंपनी के वाइस चेयरमैन सौरभ उपाध्याय, उनकी पत्नी मेनका और दो मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए।

चारों के शवों का रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह परिवार के चारों सदस्यों के शव प्रयागराज के नीम सराय, मुंडेरा लाया गया तो परिवार में कोहराम और मोहल्ले में मातम पसर गया। इसके बाद जब एक साथ चार अर्थी उठी तो लोगों का कलेजा मुंह में आ गया। आंखों से गिरते आंसुओं के बीच परिवार, रिश्तेदार और परिचित रसूलाबाद घाट पर पहुंचकर अंत्येष्टि की।

परिवार के इन सदस्यों की हुई थी मौत प्रयागराज के नीम सराय मुंडेरा निवासी 40 वर्षीय सौरभ उपाध्याय गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) की एक निजी आईटी कंपनी में वाइस चेयरमैन थे। बुधवार 11 नवंबर को वह 38 वर्षीय पत्नी मेनका उपाध्याय, सात वर्षीय बेटे व्योम और डेढ़ वर्षीय शिवोम के साथ एक्सयूवी-300 कार से घर जा रहे थे। गंगा एक्सप्रेस-वे के पिलर संख्या 317 के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सौरभ, मेनका और व्योम की मौके पर ही मौत हो गई। छोटा बेटा शिवोम गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसकी भी सांसें थम गईं।