इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में PG छात्रों के प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 17 नवंबर तक ले सकेंगे एडमिशन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने परास्नातक (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश के लिए एक और मौका दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल आवंटन के बाद प्रवेश लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी है। पहले निर्धारित समय सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को इससे राहत मिलेगी।

छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त समय मिला विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, परास्नातक पाठ्यक्रमों के सभी छात्र-छात्राएं, जिन्हें मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश आवंटित किया गया है, अब 17 नवंबर तक संबंधित छात्रावास में अपना प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को आवंटित छात्रावास से संपर्क कर निर्धारित छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस निर्णय से दूसरे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

छात्रवृत्ति के नवीनीकरण को बायोमेट्रिक सत्यापन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले नवीनीकरण (रिन्यूअल) के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 12 और 13 नवंबर को विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य और अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों का अलग-अलग दिनों में सत्यापन निर्धारित किया गया है।

सत्यापन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक जारी कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी नवीनीकरण वाले विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। वहीं 13 नवंबर को सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के सभी नवीनीकरण वाले विद्यार्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया है। दोनों दिन बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी।