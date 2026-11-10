UP के 151 न्यायिक अधिकारियों को सुपर टाइम पे स्केल मिलेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जारी की अधिसूचना

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (एचजेएस) के कुल 151 अधिकारियों को सुपर टाइम पे स्केल प्रदान करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, यह लाभ यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1975 के नियम 27-ए के तहत दिया गया है।

क्या हैं दो शर्तें? यह वेतनमान दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है। हालांकि इस मामले में दो शर्तें भी लगाई हैं। पहला, यदि इस विषय को लेकर हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में कोई याचिका लंबित है तो उसका अंतिम निर्णय इस आदेश पर लागू होगा। दूसरा जिन अधिकारियों की वरिष्ठता अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुई है, उनके मामले में वरिष्ठता के अंतिम निर्धारण के बाद ही यह लाभ पक्का माना जाएगा।