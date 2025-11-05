Language
    प्रयागराज में छिवकी स्टेशन के पास मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी, लाइन क्लियर करने का चल रहा काम

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:40 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छिवकी स्टेशन के समीप मानिकपुर लाइन पर मालगाड़ी संख्या जे 17 की 19वीं बोगी पटरी से उतर गई है। घटना करीब चार बजे की बताई जा रही है। लाइन क्लियर करने का काम चल रहा है।

