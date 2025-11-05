प्रयागराज में छिवकी स्टेशन के पास मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी, लाइन क्लियर करने का चल रहा काम

प्रयागराज के छिवकी स्टेशन के नज़दीक मानिकपुर लाइन पर एक मालगाड़ी की 19वीं बोगी पटरी से उतर गई। यह घटना शाम चार बजे के आसपास हुई, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत लाइन को साफ़ करने का काम शुरू कर दिया ताकि यातायात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके।