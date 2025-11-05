प्रयागराज में छिवकी स्टेशन के पास मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी, लाइन क्लियर करने का चल रहा काम
प्रयागराज के छिवकी स्टेशन के नज़दीक मानिकपुर लाइन पर एक मालगाड़ी की 19वीं बोगी पटरी से उतर गई। यह घटना शाम चार बजे के आसपास हुई, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत लाइन को साफ़ करने का काम शुरू कर दिया ताकि यातायात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छिवकी स्टेशन के समीप मानिकपुर लाइन पर मालगाड़ी संख्या जे 17 की 19वीं बोगी पटरी से उतर गई है। घटना करीब चार बजे की बताई जा रही है। लाइन क्लियर करने का काम चल रहा है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।