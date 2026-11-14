Gold Dilver Price : 30 दिनों में सोना 8 हजार और चांदी 41 हजार रुपये लुढ़की, सराफा बाजार में बढ़ गई रौनक 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Gold Silver Prices Drop सोना और चांदी की कीमतों में निरंतर गिरावट बनी हुई है। पिछले एक महीने में दोनों धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इससे सराफा बाजार में रौनक नजर आ रही है। सोने-चांदी के गहने खरीदने के लिए दुकानों में लोगों की भीड़ जुट रही है।

आभूषणों की खरीदारी तेज 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक 10 ग्राम सोना में आठ हजार रुपये की कमी आई है, जबकि प्रति किलो चांदी 41 हजार रुपये कम हुई है। 15 अक्टूबर को 10 ग्राम सोना 1.48 लाख में था जो अब 1.40 लाख में है। इसी प्रकार एक किलो चांदी 2.22 लाख में थी, जो वर्तमान में 1.81 लाख में है। त्योहार के साथ ही सप्ताह भर में शुरू होने वाले सहालग को लेकर सराफा बाजार में चहल-पहल बढ़ी हुई है। कीमतें कम होने से लोग सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं।

दीपावली पर रेट में कुछ तेजी आई थी Gold Silver Prices Drop सोने-चांदी की कीमत तेज होने की वजह से लोग खरीदारी करने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि करवाचौथ से पहले ही सोने-चांदी की कीमत नीचे आने लगी थी। दीपावली पर दाम में कुछ तेजी आई, लेकिन उतनी नहीं कि लोग प्रभावित हों। अब कीमतें काफी नीचे आ गई हैं।

सराफा बाजार में सोने-चांदी का आज का रेट आज शनिवार को 10 ग्राम सोना का रेट 1.40 लाख रुपये था, जबकि चांदी लुढ़ककर प्रतिकिलो 1.81 लाख रुपये में आ गई। इसका सीधा असर सराफा बाजार में नजर आया। खरीदारों की भीड़ रही। सराफा कारोबारी अनूप वर्मा, प्रिया सिंह, दिलीप सोनी ने बताया कि इस समय छह का पर्व चल रहा है, साथ ही कुछ ही दिन बाद शादी विवाह शुरू हो जाएगा।

आज के दाम के हिसाब से आर्डर दे रहे सराफा कारोबारियों के अनुसार सोने-चांदी की कीमत लगातार कम हो रही हैं, जिस कारण लोग हल्के के साथ ही भारी आभूषण भी खरीद रहे हैं। जिनके यहां दिसंबर में वैवाहिक कार्यक्रम हैं, वह आज के दाम के हिसाब से आर्डर दे रहे हैं। ऐसे लोगों को यह डर है कि कहीं कीमत फिर न चढ़ जाएं।