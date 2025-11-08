Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Crime: लड़की की हरकतें पसंद नहीं थीं तो उतार दिया मौत के घाट, घर में ही छिपा है निर्मम हत्या का राज

    By Tara Gupta Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    प्रयागराज के कांटी गाँव में सरिता सोनकर की हत्या का मामला उलझ गया है। पुलिस को परिवार पर शक है और उनसे पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में पता चला कि सरिता की कुछ हरकतों को लेकर घर में विवाद था। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और जल्द ही खुलासे का दावा कर रही है। गाँव में तनाव के बीच सरिता का अंतिम संस्कार किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    परिवार के सदस्यों को उठाकर चल रही पूछताछ। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, घूरपुर/प्रयागराज । कांटी गांव में गुरुवार सुबह हुई किशोरी सरिता सोनकर की निर्मम हत्या का राज उसके ही घर में छिपा है। तफ्तीश में जुटी पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य और साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर घरवालों की भूमिका पर संदेह गहरा गया है। शुक्रवार को पुलिस ने परिवार के सदस्यों के समेत कई संदिग्ध लोगों को उठा लिया। इसके बाद देर रात तक पूछताछ करती रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुरुआती छानबीन में पता चला है कि किशोरी की हरकतों को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह से उनके बीच लगातार अंदरूनी विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस हत्याकांड को लेकर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही हत्यारोपितों को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। उधर, शुक्रवार दोपहर बाद गम और गुस्से के बीच सरिता का अंतिम संस्कार किया गया। हंगामा की आंशका को देखते हुए गांव से लेकर घाट तक पुलिस तैनात रही।

    घूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव निवासी रमेश सोनकर की इकलौती बेटी सरिता थी। गुरुवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सरिता घर से अकेले शौच के लिए बाहर निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं आई तो घरवाले खोजबीन में जुट गए। इस बीच बाउंड्री वाल के भीतर सरिता की खून से लथपथ लाश मिली। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने विवेचना को आगे बढ़ाया तो कई तथ्य और साक्ष्य मिले, जिस पर परिवार वालों पर संदेह गहरा गया। सबसे पहले तंत्र-मंत्र करने वाले व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ हुई तो उसने एक कहानी बताई। उस आधार पर घरवालों से भी पूछताछ की जाती रही, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ।

    परिवार से जुड़े एक व्यक्ति से पूछताछ की गई है, जिसने अहम जानकारी दी है। उसी आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा।
    -विवेक चंद्र यादव, डीसीपी यमुनानगर