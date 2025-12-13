Astronomical Event: आज और कल देखें आसमान में जेमिनिड उल्का बौछार, आसमान साफ रहने पर दिखेगा अनोखा नजारा

अमलेन्दु त्रिपाठी, प्रयागराज। दिसंबर की खगोलीय घटनाओं में सब से अधिक आकर्षक जेमिनिड उल्का पिंडो की बौछार है। इसे 13 और 14 दिसंबर की रात देखा जा सकता है। इसके लिए आसमान साफ होना आवश्यक है। यदि बादल नहीं हुए तो आप इन्हें बिना दूरबीन की मदद के पूरी रात देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष होने वाली इस घटना की विशिष्टता है कि प्रति घंटे 30 से 40 उल्का बारिश होती है।



ये उल्कापिंड जेमिनी (मिथुन) तारामंडल से आते हुए प्रतीत होते हैं। इसे उल्का वर्षा का विकिरण बिंदु कहते हैं। इसी नाम के साथ तारामंडल के लैटिन नाम जेमिनी को जोड़ा गया है, जो उल्का वर्षा के स्रोत के पास स्थित है। अधिकांश उल्का वर्षा धूमकेतुओं से होती है लेकिन जेमिनिड्स क्षुद्रग्रह 3200 फेथान से छोड़े गए मलबे से उत्पन्न होती है।

इसे चट्टानी धूमकेतु भी माना जाता है। जब पृथ्वी इस छोटे ग्रह से छोड़े गए धूल और चट्टानों के मलबे के बादल के पास से गुजरती है तो ये कण वायुमंडल में जलकर चमकदार लकीरें बनाते हैं। इसे ही हम उल्कापिंड कहते हैं। जवाहर तारामंडल की विज्ञानी सुरूर फातिमा कहती हैं कि अधिकांश उल्का वर्षा आधी रात के बाद दिखाई देती हैं लेकिन जेमिनिड्स अपेक्षाकृत जल्दी शुरू हो जाती हैं।

इन उल्काओं को पहली बार 1862 में मैनचेस्टर, इंग्लैंड में देखा गया। खगोल विदों का यह भी कहना है कि प्रत्येक वर्ष यह उल्का बौछार तीव्र होती आई है। इसके अतिरिक्त 21 दिसंबर की रात से उर्सिड्स उल्का बौछार भी नजर आएगी। इसे 22 दिसंबर तक देख सकेंगे। जहां चांदनी रात होगी वहां इसे देखना कठिन होगा। प्रत्येक घंटे करीब दस उल्काएं गिरती नजर आएंगी।

पूर्व में एक दो बार करीब 100 उल्का प्रति घंटे की भी बौछार हो चुकी है। ये उल्कापिंड आकाश में उर्सा माइनर तारामंडल (छोटे भालू) की दिशा से निकलते हुए दिखाई देते हैं। बीटा उरसा माइनोरिस (कोचाब) तारे के पास स्थित है और उल्का बौछारों को उनके चमकने वाले बिंदु के नाम पर रखा जाता है, जो धूमकेतु आठ पी/टटल के मलबे से बनते हैं। यह वर्ष की अंतिम उल्का वर्षा है।