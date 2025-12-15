नर्स से दुष्कर्म, मारपीट और धमकाने वाले चार बदमाशों पर लगा गैंग्स्टर, प्रयागराज में अगस्त माह में हुई थी वारदात

संसू फाफामऊ (प्रयागराज)। कर्जन ब्रिज के नीचे 16 अगस्त को एक निजी अस्पताल की नर्स से दुष्कर्म, मारपीट व धमकी देने के मामले में जेल में बंद चार आरोपितों पर गैंग्स्टर के तहत कार्रवाई की गई है। इसी घटना को पहले दिन फाफामऊ पुलिस ने खारिज कर दिया था, लेकिन जब उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचा तो इसे गंभीरता से लिया गया था। यही नहीं कई दिन बीतने के बाद मुख्य आरोपित पुलिस के हाथ लगा था।

कर्जन ब्रिज के नीचे नर्स को घसीट ले गए थे शांतिपुरम क्षेत्र में रहने वाली एक युवती फाफामऊ क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में नर्स थी। 16 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे अपने ब्वायफ्रेंड के साथ शहर किसी काम से जा रही थी। कर्जन पुल पर पहुंची तो स्कूटी रोक कर उसका ब्वायफ्रेंड लघुशंका करने चला गया। इसी बीच दो युवक वहां पहुंचे। नर्स को घसीटकर कर्जन ब्रिज के नीचे ले जाने लगे।

विरोध करने वाले ब्वायफ्रेंड को मारपीट कर भगा दिया ब्वायफ्रेंड ने विरोध किया तो उसे मारपीट कर भगा दिया था। कर्जन ब्रिज के नीचे ले जाकर नर्स से दुष्कर्म करते हुए उसके साथ मारपीट भी की गई थी। इसके बाद आरोपितों के दो और साथी मौके पर पहुंचे थे। जिन्होंने मारपीट करते हुए पीड़िता को बाइक पर बैठाया था। बाइक पर पीछे बैठा युवक शांतिपुरम चौराहे से पहले वीबीएस स्कूल के पास उतर गया था, जबकि उसे एक निजी अस्पताल के पास उतारते हुए बाइक चलाने वाला युवक भाग निकला था।

मुठभेड़ में मुख्य आरोपित की हुई थी गिरफ्तारी फाफामऊ पुलिस ने दुष्कर्म व मारपीट समेत अन्य धाराओं में चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस हिमांशु सरोज निवासी बजहा थाना नवाबगंज व उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुख्य आरोपित 25 हजार रुपये के इनामी बरसाती उर्फ अनिल भारतीय निवासी गदियानी मऊआइमा को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था।