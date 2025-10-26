गांजा तस्करों का सरगना राजेश, गिरफ्तारी को प्रयागराज पुलिस व एसओजी की कौशांबी में ताबड़तोड़ दबिश, अभी नहीं आया हाथ

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सोरांव पुलिस ने तीन दिन के भीतर चार गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 27 लाख रुपये का गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में गैंग के सरगना का नाम भी सामने आया है, जो कौशांबी जनपद का रहने वाला है। अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर कौशांबी में जगह-जगह दबिश दे रही है। दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सोरांव पुलिस ने 25 लाख रुपये का बरामद किया था गांजा सोरांव पुलिस ने भावापुर टोल प्लाजा के पास से 23 अक्टूबर को एक डंपर को पकड़ा था। उसमें बोरे में भरे लगभग 25 लाख रुपये का गांजा बरामद किया गया था। डंपर चालक आशीष पांडेय निवासी फरादा बिहार थाना कृष्णगढ़ सरैया जनपद भोजपुर बिहार व खलासी विजय कुमार निवासी धमावा चकिया थाना सैनी जनपद कौशांबी को गिरफ्तार किया गया था।

पूछताछ में पुलिस को मिली सरगना की अहम जानकारी पूछताछ में आशीष पांडेय ने बताया था कि ट्रक राजेश सोनकर निवासी ग्राम चकिया धमावा पोस्ट रामपुर जनपद कौशांबी है। राजेश सोनकर ही गांजा मंगवाता था। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को भावापुर के पास से ही आशुतोष मिश्र निवासी पयासी का पूरा कुढ़ा, नवाबगंज व अजय कुमार मिश्रा निवासी लेदहा बरा अटरामपुर को गिरफ्तार करते हुए करीब साढ़े छह किलो गांजा बरामद किया था। पूछताछ में दोनों ने राजेश सोनकर का ही नाम लिया।

सरगना अपने डंपर से करता है गांजा तस्करी पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि राजेश का खुद का डंपर है। गांजा तस्करी के लिए वह इसी डंपर का उपयोग करता है। आगे के हिस्से में मिट्टी लादी जाती थी, जबकि पीछे के हिस्से में छिपाकर गांजा रखा जाता था। असम से बिहार के रास्ते गांजा प्रयागराज व कौशांबी में लाकर खपाया जाता था। इससे मोटी रकम मिलती थी।