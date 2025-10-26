Language
    गांजा तस्करों का सरगना राजेश, गिरफ्तारी को प्रयागराज पुलिस व एसओजी की कौशांबी में ताबड़तोड़ दबिश, अभी नहीं आया हाथ

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    प्रयागराज पुलिस ने गांजा तस्करी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 27 लाख रुपये का गांजा जब्त किया गया है और चार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में कौशांबी निवासी राजेश सोनकर का नाम सरगना के रूप में सामने आया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। राजेश अपने डंपर में मिट्टी के नीचे गांजा छिपाकर तस्करी करता था। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी का दावा है।

    Hero Image

    प्रयागराज पुलिस को गांजा तस्करी गिरोह के सरगना राजेश की तलाश है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सोरांव पुलिस ने तीन दिन के भीतर चार गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 27 लाख रुपये का गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में गैंग के सरगना का नाम भी सामने आया है, जो कौशांबी जनपद का रहने वाला है। अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर कौशांबी में जगह-जगह दबिश दे रही है। दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    सोरांव पुलिस ने 25 लाख रुपये का बरामद किया था गांजा 

    सोरांव पुलिस ने भावापुर टोल प्लाजा के पास से 23 अक्टूबर को एक डंपर को पकड़ा था। उसमें बोरे में भरे लगभग 25 लाख रुपये का गांजा बरामद किया गया था। डंपर चालक आशीष पांडेय निवासी फरादा बिहार थाना कृष्णगढ़ सरैया जनपद भोजपुर बिहार व खलासी विजय कुमार निवासी धमावा चकिया थाना सैनी जनपद कौशांबी को गिरफ्तार किया गया था।

    पूछताछ में पुलिस को मिली सरगना की अहम जानकारी 

    पूछताछ में आशीष पांडेय ने बताया था कि ट्रक राजेश सोनकर निवासी ग्राम चकिया धमावा पोस्ट रामपुर जनपद कौशांबी है। राजेश सोनकर ही गांजा मंगवाता था। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को भावापुर के पास से ही आशुतोष मिश्र निवासी पयासी का पूरा कुढ़ा, नवाबगंज व अजय कुमार मिश्रा निवासी लेदहा बरा अटरामपुर को गिरफ्तार करते हुए करीब साढ़े छह किलो गांजा बरामद किया था। पूछताछ में दोनों ने राजेश सोनकर का ही नाम लिया।

    सरगना अपने डंपर से करता है गांजा तस्करी 

    पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि राजेश का खुद का डंपर है। गांजा तस्करी के लिए वह इसी डंपर का उपयोग करता है। आगे के हिस्से में मिट्टी लादी जाती थी, जबकि पीछे के हिस्से में छिपाकर गांजा रखा जाता था। असम से बिहार के रास्ते गांजा प्रयागराज व कौशांबी में लाकर खपाया जाता था। इससे मोटी रकम मिलती थी।

    आरोपित की तलाश में लगी कई टीमें

    राजेश सोनकर का नाम सामने आने के बाद से पुलिस व एसओजी गंगानगर उसकी तलाश में कौशांबी जनपद में छापेमारी कर रही है। सोरांव थाना प्रभारी केशव वर्मा का कहना है कि आरोपित की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं और जल्द सफलता मिलेगी। उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई नाम सामने आएंगे।