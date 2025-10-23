होटल के कमरे में बिछी थी फड़, मालिक समेत 20 जुआरी गिरफ्तार; पुलिस की छापेमारी पर मचा हड़कंप
पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिसमें होटल का मालिक भी शामिल है। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और जुआ खेलते हुए सभी को पकड़ा। मौके से जुआ खेलने के उपकरण और नकदी भी बरामद हुई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली पर होटल के कमरों में जुआ चल रहा था। सरायइनायत थाना क्षेत्र के धरौली गांव स्थित होटल मनीष में जुआरियों ने फड़ बिछा रखी थी। इसका पता चलने पर एसीपी, थानेदार ने टीम के साथ छापेमारी की जिसको लेकर वहां हड़कंप मच गया।
होटल मालिक मनीष केसरवानी समेत 20 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 76 हजार रुपये नकद, 19 मोबाइल और ताश की गड्डी मिली। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया।
बताया गया है कि होटल मनीष में अलग-अलग गांव के लोग जुआ खेलने के लिए पहुंचे थे। एक कमरे में ताश के पत्तों पर जीत-हार की बाजी चल रही थी। मालिक मनीष बाहर बाइक पर बैठकर निगरानी कर रहा था। इसी बीच एसीपी थरवई चंद्रपाल और थानाध्यक्ष सरायइनायत संजय गुप्ता ने टीम के साथ छापेमारी कर दी।
मनीष केसरवानी ने जुआरियों को सूचना देना चाहा, लेकिन पुलिस ने उसका मोबाइल छीन लिया। पुलिस टीम कमरे में पहुंची तो जुआरियों में हड़कंप मच गया। कुछ ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया।
पुलिस का कहना है कि दुल्हापुर गांव के लालेश्वर बिंद, सूर्यभान यादव, बैजनाथ बिंद, अंदावा के लालजी बिंद, सरायलाहुपुर के शमीम खान, रामनाथपुर के विमल सिंह, फूलपुर के रोहित केशरी, अर्पित भारतीया, झूंसी के ठाकुर निषाद, अवधेश केसरवानी, उतरांव के ज्ञानसिंह, भूपेंद्र कुमार, कुआडीह के विकास यादव, सुदनीपुर के विपिन सिंह, जगदीश द्विवेदी, बिहार के कोरेलाल सिंह, धरौली के कौशलेश साहू व होटल मालिक मनीष केसरवानी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
दारागंज में भी सात जुआरी पकड़े गए
दारागंज में नागवासुकी के पास खाली मैदान में जुआ खेल रहे सात जुआरियों को पुलिस ने दबोच लिया। इंस्पेक्टर दारागंज ज्ञानेश्वर मिश्रा का कहना है कि मोरी में रहने वाले कंहैया लाल निषाद, अनुराग शुक्ला, बक्शी कला के राजकुमार यादव, दीपक पांडेय, पंकज शोकाहा उर्फ लाल बाबा, अजय यादव और कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। जुआरियों के पास से करीब 20 हजार रुपये और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं।
