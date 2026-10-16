घाटे की खेती को बॉय-बॉय, अब किसानों को फल-फूलों से उम्मीद; UP के कई जिलों में बढ़ा रुझान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धान, गेहूं के साथ सब्जी की खेती में रात-दिन मेहनत के बाद भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहे। खेती पुश्तैनी व्यवसाय है, इसे छोड़ भी नहीं सकते। इसी खेती को फायदे वाली बनाने की सोची है। आम की बाग लगाकर ऐसा होगा। यह सोच है फतेहपुर के खागा निवासी युवा किसान मो. आवेज की।

नगदी फसलों की तरफ किसान रुख कर रहे परंपरागत फसलों के साथ दूसरी नगदी फसलों की तरफ किसान तेजी से रुख कर रहे हैं। अकेले प्रयागराज ही नहीं, बल्कि जौनपुर, भदोही, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, जौनपुर, गोंडा, मीरजापुर सहित आसपास के दूसरे जनपदों में भी बदलाव यह बयार चल पड़ी है। आमदनी बढ़ाने के लिए किसान सिर्फ फसल ही नहीं बदल रहे, बल्कि नई-नई तकनीकें और नवीनतम तौर तरीके भी सींख रहे हैं।