Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में तीन मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दो परिवारों को दमकलकर्मियों ने बचाया

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:13 AM (IST)

    प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में लकड़मंडी के पास एक तीन मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दो परिवार ऊपरी मंजिल पर फंस गए थे। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और दोनों परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग से घर का सामान जल गया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कर्नलगंज थानाक्षेत्र में लकड़मंडी स्थित तिकुनियां पार्क के पास रविवार देर रात एक पुराने तीन मंजिला मकान में शार्ट सर्किट से आग गई। जिससे दो परिवार ऊपर फंस गए।

    आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद कर्नलगंज और लाटूश रोड से पहुंची दमकल की चार गाड़ियों की मदद से आग बुझानी शुरु की और दोनों परिवारों को सुरक्षित निकाला। हालांकि आग से गृहस्थी जलकर राख हो गई लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें