    सरकंडी बवाल मामले में असोथर थाना प्रभारी सस्पेंड, सुरक्षा में लापरवाही पर पुलिस महानिरीक्षक ने की कार्रवाई

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:14 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फतेहपुर जनपद के सरकंडी गांव में दो दिन पहले हुए बवाल के मामले में असोथर थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में थानाध्यक्ष की लापरवाही को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र अजय कुमार मिश्र ने यह कार्रवाई की है।

    उन्हें पुलिस लाइंस से संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच व कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
    असोथर ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरकंडी में विकास कार्यों के नाम पर अनियमितता की शिकायत हुई थी। परियोजना निदेशक अपनी टीम के साथ 17 दिसंबर को मामले की जांच करने गांव पहुंचे थे।

    टीम ले रही थी लोगों का बयान

    यहां पर टीम लोगों का बयान ले रही थी, उसी समय एक पक्ष ने बयान देने वालों को रोकने का प्रयास किया। इसी बाद बात बिगड़ गई। ग्रामीण लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर निकल आए थे। जमकर मारपीट हुई थी। पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार मिश्र ने इस मामले में पुलिस की भूमिका की जांच कराई।

    इसमें पता चला कि गांव में पहले से ही चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। सरकारी धन के गबन में प्रधान के परिवार के एक सदस्य व कर्मचारी के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज है। ऐसे में मामला गंभीर था।

    फिर भी असोथर थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी न तो खुद मौके पर पहुंचे और न पर्याप्त पुलिस बल ही उपलब्ध कराया। इतना ही नहीं घटना के बाद समय से उच्चाधिकारियों को सूचना भी नहीं दी। इसी पर पुलिस महानिरीक्षक ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया।