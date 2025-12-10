'मुझे जेल भेजना है तो इन सब के साथ भेजो'...गाय भैंस और बच्चों को लेकर थाने पहुंचे किसान ने उठाया ऐसा कदम, लोग रह गए हैरान

संवाद सूत्र, जागरण प्रयागराज। ग्राम पंचायत खपटिहा के एक किसान रामसूरत ने पुलिस पर विरोधियों के इशारे पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए ऐसा कदम उठाया कि लोग हैरान रह गए। वह मंगलवार दोपहर अपने बच्चों और गृहस्थी के सामान के साथ गाय-भैंस लेकर थाना परिसर पहुंचा और आरोप लगाते हुए चीख-पुकार करने लगा। वह कहने लगा कि उसे जेल भेजना है तो बच्चों और जानवरों के साथ भेजा जाए। पुलिसवालों ने उसे जैसे-तैसे शांत कराया।

किसान रामसूरत ने बताया कि सुबह गांव के गणेश ने अपने ट्रैक्टर से नाली और पाइप तोड़ दिए। उनकी पुत्री ने इसका विरोध किया तो राम कैलाश और पंकज ने आकर उनकी पिटाई की और गालियां दीं। रामसूरत का आरोप है कि गणेश के परिवार की औरतें भी उनके घर आकर उनकी पुत्री और पत्नी को पीटने लगीं।

इस पर किसान ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनके बेटे, पत्नी और उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया।

न्याय न मिलने से परेशान किसान ने मंगलवार को अपनी गृहस्थी के साथ ही मवेशियों तथा बच्चों के साथ थाने जाकर विरोध जताया।