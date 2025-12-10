'मुझे जेल भेजना है तो इन सब के साथ भेजो'...गाय भैंस और बच्चों को लेकर थाने पहुंचे किसान ने उठाया ऐसा कदम, लोग रह गए हैरान
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस पर विरोधियों के इशारे पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते एक किसान गाय, भैंस और बच्चों के साथ थाने पहुंचा और प ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण प्रयागराज। ग्राम पंचायत खपटिहा के एक किसान रामसूरत ने पुलिस पर विरोधियों के इशारे पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए ऐसा कदम उठाया कि लोग हैरान रह गए।
वह मंगलवार दोपहर अपने बच्चों और गृहस्थी के सामान के साथ गाय-भैंस लेकर थाना परिसर पहुंचा और आरोप लगाते हुए चीख-पुकार करने लगा। वह कहने लगा कि उसे जेल भेजना है तो बच्चों और जानवरों के साथ भेजा जाए। पुलिसवालों ने उसे जैसे-तैसे शांत कराया।
किसान रामसूरत ने बताया कि सुबह गांव के गणेश ने अपने ट्रैक्टर से नाली और पाइप तोड़ दिए। उनकी पुत्री ने इसका विरोध किया तो राम कैलाश और पंकज ने आकर उनकी पिटाई की और गालियां दीं। रामसूरत का आरोप है कि गणेश के परिवार की औरतें भी उनके घर आकर उनकी पुत्री और पत्नी को पीटने लगीं।
इस पर किसान ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनके बेटे, पत्नी और उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया।
न्याय न मिलने से परेशान किसान ने मंगलवार को अपनी गृहस्थी के साथ ही मवेशियों तथा बच्चों के साथ थाने जाकर विरोध जताया।
कहा कि जबरन जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है, कर दीजिए मेरे खिलाफ। इस हंगामे के बाद पुलिस ने किसान को आश्वासन दिया कि जांच में न्याय किया जाएगा। अन्याय नहीं होगा।
समझा-बुझाकर रामसूरत को घर भेजा गया मगर लोगों का कहना है कि इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और किसानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
थानाध्यक्ष ने कहा कि नाली का विवाद है। कोर्ट से नोटिस भेजा गया था, थाने में कोई एफआईआर नहीं है। किसान को समझा दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।