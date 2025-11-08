Language
    प्रयागराज में नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, 30 लाख के नकली घी-नूडल्स बरामद

    By Tara Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    प्रयागराज के फाफामऊ में एक नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यहाँ ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली घी, नूडल्स और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी में 30 लाख का नकली सामान बरामद किया और फैक्ट्री संचालक पंकज केसरवानी को गिरफ्तार किया। यह नकली सामान लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में सप्लाई किया जाता था।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अगर आप भी ब्रांडेड कंपनी का देशी घी, नूडल्स, टूथपेस्ट, तेल, नमक जैसे अन्य उत्पाद खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। कहीं ऐसा न हो कि आप असली समझकर नकली सामान खरीद लें, जिससे आपकी सेहत पर गलत असर पड़े।

    फाफामऊ में पिछले सात महीने से चल रही नकली प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिसकर्मी उस वक्त हैरान रह गए, जब भारी मात्रा में नकली सामान तैयार मिला।

    मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए नकली फैक्ट्री के संचालक पंकज केसरवानी को गिरफ्तार किया है। वह पुरानी गली फाफामऊ का रहने वाला है। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 30 लाख रुपये का नकली सामान बरामद किया है।

    बताया गया है कि फाफामऊ थाना क्षेत्र के गंगा विहार कालोनी में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही थी। यहां कूटरचित तरीके से ब्रांडेड कंपनी के रैपर का इस्तेमाल करके नकली देशी घी, तेल, नमक, टूथपेस्ट सहित अन्य सामान तैयार किया जाता था। इसके बाद उसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत कई शहरों में सप्लाई की जाती थी।

    दो दिन पहले पुलिस को नकली उत्पाद बनाए जाने के बारे में शिकायत मिली। तब पुलिस ने खाद्य और औषधि विभाग के साथ मिलकर छापेमारी की। इसके बाद नकली सामान बरामद करते हुए संचालक पंकज को दबोच लिया।

    थानाध्यक्ष फाफामऊ अश्वनी सिंह का कहना है कि पूछताछ में पंकज केसरवानी ने बताया कि वह लहटी बाजार सोरांव निवासी गोपाल चंद्र केसरवानी और उसके भाई मुकेश के साथ मिलकर ब्रांडेड कंपनी के रैपर का इस्तेमाल करके नकली उत्पाद तैयार करता था। सस्ता और मिलावटी सामान मिलाकर ब्रांडेड कंपनी के रैपर की पैकिंग करता और फिर जनता को भ्रमित करते हुए बड़ा मुनाफा कमाता था।

    इन कंपनियों का तैयार होता था नकली प्रोडक्ट

    अनिक घी, सर्फएक्सल, ताजा चाय, हेड एंड सोल्डर सैम्पू, गोल्ड फ्लैक सिगरेट, हारपिट, नेस्कैफे, टाटा नमक, कोलगेट टूथपेस्ट, सेंसोडाइन पेस्ट, ईनो, गोदरेज, फेविक्विक, डब सैम्पू, बोरो प्लस, गोदरेज हिट, गुडनाइट, क्लीनिक प्लस, मैगी मसाला, क्लोजअप, डिटाल, रिन आला आदि।

    गंगा विहार कालोनी में अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। यहां पर ब्रांडेड कंपनी के नकली उत्पाद बनाकर अलग अलग स्थान पर बेचा जाता था। मौके से नकली प्रोडक्ट व पैकेजिंग की मशीन बरामद की गई है। संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
    कुलदीप सिंह गुनावत, डीसीपी गंगानगर