प्रयागराज जंक्शन के सभी प्लेटफार्म तक पहुंचने में नहीं चढ़नी होगी सीढ़ी, यात्रियों को एस्केलेटर और लिफ्ट की मिलेगी सुविधा
प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पुनर्विकास के बाद सभी प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। यात्री सलाहकार समिति की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अब जल्द ही प्रयागराज जंक्शन पर चढ़ना-उतरना यात्रियों के लिए आसान और आरामदायक हो जाएगा। रेलवे के बड़े पुनर्विकास कार्य के पूरा होने के बाद सभी प्लेटफार्म पर एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। अभी यह सुविधा सिर्फ कुछ चुनिंदा प्लेटफार्म पर ही है।
ट्रेनों के बेडरोल की खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाए
शनिवार को स्टेशन निदेशक के कक्ष में यात्री सलाहकार समिति की बैठक में सदस्य उमेश चंद्र कक्कड़ ने कहा कि सभी प्लेटफार्म पर फुट ओवर ब्रिज से उतरने-चढ़ने के लिए एस्केलेटर जरूर लगाए जाएं। उत्तम कुमार केसरवानी ने ट्रेनों में दिए जाने वाले बेडरोल की खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि कुछ कोच सहायक पुरानी और इस्तेमाल की हुई चादरें दोबारा पैक करके यात्रियों को दे देते हैं।
मुंबई दुरंतो को रोजाना चलाने की मांग
रौनक गुप्ता ने माघ मेला के दौरान सूबेदारगंज स्टेशन पर ट्रेनें शिफ्ट करने के फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि सूबेदारगंज पहुंचना यात्रियों के लिए मुश्किल है और इससे स्थानीय दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित होता है। सदस्यों ने मुंबई दुरंतो को रोजाना चलाने और प्रयागराज-अहमदाबाद एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की भी मांग की।
प्लेटफार्म 6 पर ओवर ब्रिज के रैंप पर शेड लगाया जाए
बैठक में प्लेटफार्म नंबर छह पर फुट ओवर ब्रिज के रैंप के पास शेड न होने की शिकायत भी उठी। सदस्यों ने वहां शेड लगाने की सिफारिश की। स्टेशन मैनेजर संतोष त्रिपाठी, दिलीप ठाकुर, वजारत हुसैन, आरके राय और आरपी मीणा समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
