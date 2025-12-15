Language
    प्रयागराज के संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निश्शुल्क इमरजेंसी फूड सर्विस, ई-रिक्शा से बांटा जा रहा खाना

    By SHARAD DWIVEDIEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं के लिए ओम नमः शिवाय संस्था द्वारा इमरजेंसी फूड सर्विस शुरू की गई है। संस्था 49 वर्षों से विशाल भंडारा चला रही है। ...और पढ़ें

    प्रयागराज माघ मेला श्रद्धालुओं के लिए ओम नमः शिवाय की अनोखी पहल, इमरजेंसी फूड सर्विस शुरू की गई है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला, अर्द्धकुंभ मेला और महाकुंभ में 49 वर्ष से विशाल भंडारा लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति चलाती है। संस्था के ओम नमः शिवाय आश्रम की ओर से संगम क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का प्रसाद खिलाने के लिए इमरजेंसी फूड सर्विस सेवा शुरू की है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को यह सुविधा पहली बार मिलेगी। इसका शुभारंभ  गुरुदेव ने परेड की लाल सडक पर लगे शिविर में किया।

    ओम नमः शिवाय शिविर के व्यवस्थापक शिवम ने बताया कि इमरजेंसी फूड सर्विस का एक मोबाइल फोन नंबर जारी किया गया है, जिसका मोबाइल फोन नंबर- 8960715777 है। इस फोन नंबर पर माघ मेला क्षेत्र का कोई भी श्रद्धालु, संत, महात्मा या किसी भी विभाग का कर्मचारी फोन करके खाना खाने का स्थान, संख्या बताता है तो उसे आधे घंटे में इमरजेंसी फूड सर्विस से खाना मिल जाएगा। पांच बैटरी वाले रिक्शा प्रयागराज के माघ मेला में लगे शिविर में पहुंच गये है जबकि शेष 15 बैटरी वाले आटो रिक्शा पौष पूर्णिमा तक शिविर में आ जाएगे।

    उन्होंने बताया कि माघ मेला क्षेत्र के परेड की लाल सडक, दारागंज के रामदेशिक संस्कृत विधालय के सामने, किला चौराहा, मेला प्रशासन के सामने, संगम अपर मार्ग और त्रिवेणी रोड निकट मिण्टो पार्क सहित अन्य स्थानों पर दिन, रात भण्डारा चलता रहेगा।

    संस्था की ओर से प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और सीतापुर में विशाल भण्डारा 49 वर्ष से चल रहा है। कोविड - 1 और कोविड -11 के दौरान प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और सीतापुर में श्रमिको, ट्रेन यात्रियों सहित अन्य लाखो लोग प्रतिदिन विशाल भण्डारा मे चाय, नाश्ता और खाना खिलाया गया था।

    पांच वर्ष से कानपुर के हेलट अस्पताल और कांशीराम जिला अस्पताल, प्रयागराज के चिल्ड्रेन हास्पिटल, एसआरएन अस्पताल और इविवि, लखनऊ के केजीएमयू, डा राममनोहर अस्पताल, सिविल अस्पलाल और लखनऊ विवि, अयोध्या मे मेडिकल कालेज के मरीजो, तीमारदारों मे सुबह, शाम खाना निःशुल्क बटता है। गुरुदेव का कहना है कि सबसे बडा दान अन्न दान है, अन्नदान से लोगों की सेवा करता रहूंगा।