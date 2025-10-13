Prayagraj News: शूटिंग के लिए उड़ाया ड्रोन, हल्ला मचा तो पुलिस ने पांच को पकड़ा; दहशत में ग्रामीण

संवाद सूत्र, मेजा। मेजा क्षेत्र के कठौली गांव में रविवार शाम करीब सात बजे ग्रामीणों ने अपने घरों के ऊपर एक ड्रोन उड़ता देखा तो घबरा गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में अफवाह फैल गई कि कोई अज्ञात व्यक्ति गांव की निगरानी कर रहा है। गांव के पंकज यादव लेखपाल ने बताया कि उनके घर में केवल एक महिला थी। तभी संदिग्ध लोगों ने शाम करीब साढ़े पांच बजे गाड़ी खड़ी कर दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंधेरा होते ही बिना जानकारी दिए घर के ऊपर ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया। वह ड्यूटी से जब घर पहुंचे तो ड्रोन उड़ रहा था। ड्रोन देख लोगों ने शोर मचाया। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 और मेजारोड पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पांच बाहरी युवकों को हिरासत में लिया, जो ड्रोन से शूटिंग कर रहे थे। यह लोग एक स्कार्पियो गाड़ी और एक कार से थे।

पूछताछ में पता चला कि ये युवक बुलबुला नामक वेब सीरीज की शूटिंग करने गांव पहुंचे थे। पुलिस ने मौके से ड्रोन कैमरा और अन्य फिल्मांकन उपकरण बरामद किए। हालांकि शूटिंग टीम के पास किसी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति नहीं थी, जिसके चलते पुलिस ने सभी को थाने ले जाकर पूछताछ की।

एसीपी मेजा संत प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि स्थानीय स्तर पर बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र में शूटिंग करना नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि यह लोग ऊपर से अनुमति ली थी। मामले में पुलिस कमिश्नर का फोन आया था।