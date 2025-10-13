Prayagraj News: शूटिंग के लिए उड़ाया ड्रोन, हल्ला मचा तो पुलिस ने पांच को पकड़ा; दहशत में ग्रामीण
मेजा के कठौली गांव में ड्रोन से शूटिंग करने आए पांच युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्रामीणों ने ड्रोन देखकर दहशत में आकर पुलिस को सूचना दी थी। पता चला कि युवक 'बुलबुला' नामक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके पास अनुमति नहीं थी। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया। ग्रामीणों ने भविष्य में बिना अनुमति शूटिंग न करने देने की मांग की है।
संवाद सूत्र, मेजा। मेजा क्षेत्र के कठौली गांव में रविवार शाम करीब सात बजे ग्रामीणों ने अपने घरों के ऊपर एक ड्रोन उड़ता देखा तो घबरा गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में अफवाह फैल गई कि कोई अज्ञात व्यक्ति गांव की निगरानी कर रहा है। गांव के पंकज यादव लेखपाल ने बताया कि उनके घर में केवल एक महिला थी। तभी संदिग्ध लोगों ने शाम करीब साढ़े पांच बजे गाड़ी खड़ी कर दी थी।
अंधेरा होते ही बिना जानकारी दिए घर के ऊपर ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया। वह ड्यूटी से जब घर पहुंचे तो ड्रोन उड़ रहा था। ड्रोन देख लोगों ने शोर मचाया। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 और मेजारोड पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पांच बाहरी युवकों को हिरासत में लिया, जो ड्रोन से शूटिंग कर रहे थे। यह लोग एक स्कार्पियो गाड़ी और एक कार से थे।
पूछताछ में पता चला कि ये युवक बुलबुला नामक वेब सीरीज की शूटिंग करने गांव पहुंचे थे। पुलिस ने मौके से ड्रोन कैमरा और अन्य फिल्मांकन उपकरण बरामद किए। हालांकि शूटिंग टीम के पास किसी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति नहीं थी, जिसके चलते पुलिस ने सभी को थाने ले जाकर पूछताछ की।
एसीपी मेजा संत प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि स्थानीय स्तर पर बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र में शूटिंग करना नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि यह लोग ऊपर से अनुमति ली थी। मामले में पुलिस कमिश्नर का फोन आया था।
चौकी प्रभारी मेजारोड को भेजकर सभी पांच लोगों को सुरक्षित लाया गया। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में बिना अनुमति किसी बाहरी टीम को गांव में शूटिंग की इजाजत न दी जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से लोगों में भय न फैले।
