नेग की वसूली को लेकर दो जिलों के किन्नरों में टकराव, प्रयागराज के किन्नरों पर कौशांबी में दर्ज हुआ मुकदमा
कौशांबी और प्रयागराज के किन्नरों में नेग वसूली को लेकर विवाद बढ़ गया है। किन्नर कल्याण समिति की महंत ने प्रयागराज के किन्नरों पर वसूली का आरोप लगाते ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कौशांबी। नेग वसूली को लेकर कौशांबी और प्रयागराज के किन्नरों के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। किन्नर कल्याण समिति की महंत ने प्रयागराज के किन्नरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरायअकिल थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामले में आरोपित प्रयागराज के किन्नरों के खिलाफ केस दर्ज किया। जिले में किन्नरों के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रही तनातनी को लेकर अब तक का यह तीसरा मुकदमा है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
किन्नर कल्याण समिति कौशांबी की महंत मुस्कान चौहान ने बताया कि उनकी समिति के सदस्य जिले में आयोजित होने वाले उत्सवों में भाग लेते हैं और जन कल्याण के लिए दुआएं करते हैं। आरोप है कि प्रयागराज की किन्नर कल्याणी और निशा अपने साथियों के साथ आए दिन जिले में आकर लोगों से नेग के नाम पर वसूली करते हैं। इसका विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं।
बताया कि 25 नवंबर को आरोपित किन्नरों ने सरायअकिल में वसूली का विरोध करने पर हंगामा काटा था। इस दौरान हत्या जैसी धमकी भी दी थी। मामले में सरायअकिल थाना प्रभारी वीर प्रताप सिंह का कहना है कि मुकदमा कायम कर जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी सरायअकिल व संदीपनघाट थाने में वर्चस्व को लेकर किन्नर गुटों के बीच हुए हंगामे के मामले में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस अब तक दर्ज किसी मामले की जांच के निष्कर्म तक नहीं पहुंची है।
