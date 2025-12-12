नेग की वसूली को लेकर दो जिलों के किन्नरों में टकराव, प्रयागराज के किन्नरों पर कौशांबी में दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, कौशांबी। नेग वसूली को लेकर कौशांबी और प्रयागराज के किन्नरों के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। किन्नर कल्याण समिति की महंत ने प्रयागराज के किन्नरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरायअकिल थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामले में आरोपित प्रयागराज के किन्नरों के खिलाफ केस दर्ज किया। जिले में किन्नरों के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रही तनातनी को लेकर अब तक का यह तीसरा मुकदमा है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

किन्नर कल्याण समिति कौशांबी की महंत मुस्कान चौहान ने बताया कि उनकी समिति के सदस्य जिले में आयोजित होने वाले उत्सवों में भाग लेते हैं और जन कल्याण के लिए दुआएं करते हैं। आरोप है कि प्रयागराज की किन्नर कल्याणी और निशा अपने साथियों के साथ आए दिन जिले में आकर लोगों से नेग के नाम पर वसूली करते हैं। इसका विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं।