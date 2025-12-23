Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक: कोहरे के कारण दिल्ली-हावड़ा रूट बुरी तरह प्रभावित, 8 घंटे देरी से चल रहीं गाड़ियां

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:36 PM (IST)

    Indian Railways News उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दिल्ली-हावड़ा रूट पर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है। नई दिल्ली से प्रयागराज आने वाली ट्रेनें 6 ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Train Delays: उत्तर भारत में छाए घने कोहरे ने रेल यातायात की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर परिचालन इस कदर प्रभावित हुआ है कि नई दिल्ली से प्रयागराज आने वाली कोई भी ट्रेन अपने नियत समय पर नहीं पहुंच सकी है। ट्रेनों के 6 से 8 घंटे विलंबित होने के कारण यात्रियों को कड़कड़ाती ठंड में स्टेशनों पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे के कहर से दिल्ली-हावड़ा रूट अस्त-व्यस्त

    प्रयागराज एक्सप्रेस आज 8 घंटे की भारी देरी के साथ अपराह्न 3:00 बजे पहुंचने की संभावना है, जबकि सुबह 7:00 बजे आने वाली यह ट्रेन अभी तक कानपुर भी नहीं पहुंच सकी है। इसी तरह नई दिल्ली-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से दोपहर 2:00 बजे के आसपास पहुंचेगी। सुबह 4:55 पर आने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी 7 घंटे लेट है और इसके दोपहर 2:00 बजे तक आने की उम्मीद जताई जा रही है।

    हावड़ा से आने वाली विभूति एक्सप्रेस भी करीब 3 घंटे की देरी से दोपहर 3:30 बजे रामबाग स्टेशन पहुंचेगी। रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे सुबह 6:10 पर आना था, अब दोपहर 1:00 बजे तक पहुंचने की संभावना है।

    8 घंटे तक की देरी से चल रही हैं ट्रेनें

    प्रीमियम ट्रेनों की स्थिति भी काफी चिंताजनक बनी हुई है। सोमवार रात 9:15 बजे आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (22416) को साढ़े सात घंटे रीशेड्यूल किया गया था, जो अब मंगलवार दोपहर 12:00 बजे तक प्रयागराज पहुंच पाएगी। वहीं आज की नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत (22436) भी 3 घंटे की देरी से अपराह्न 3:00 बजे पहुंचेगी।

    ट्रेनों की इस भारी लेटलतीफी का असर यह होगा कि वाराणसी से वापस दिल्ली जाने वाली वंदे भारत जैसी ट्रेनों को आज फिर से रीशेड्यूल करना पड़ेगा। कोहरे के कारण फिलहाल इस रूट पर ट्रेनें रेंगने को मजबूर हैं।