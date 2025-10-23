Language
    दिल्ली-मुंबई रूट की 42 ट्रेनें रिग्रेट, रविवार को ट्रेनों में उमड़ेगी वापसी की सर्वाधिक भीड़

    By Amarish Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:12 AM (IST)

    दिल्ली-मुंबई रूट पर 42 ट्रेनें रिग्रेट हैं। त्योहारों के बाद वापसी करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ट्रेनों में जगह मिलना मुश्किल हो गया है। रेलवे ने अतिरिक्त कोच और विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। रविवार को वापसी की सर्वाधिक भीड़ उमड़ेगी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली का त्योहार खत्म होते ही दूसरे शहरों में काम करने वाले लोग लौटने लगे हैं। इससे प्रयागराज से दिल्ली और मुंबई रूट की ट्रेनें भर गई हैं। अब तक 42 ट्रेनें रिग्रेट हो चुकी हैं। स्लीपर समेत कई श्रेणी में एक भी सीट खाली नहीं है। वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा।

    कई दिनों से आनलाइन बुकिंग फेल है। आइआरसीटीसी एप और वेबसाइट का सर्वर बार-बार खराब हो रहा है। वहीं, तत्काल टिकट के लिए जैसे ही विंडो खुल रही है, सेकेंडों में टिकट बुक हो जाते हैं। यह स्थिति पूरे अक्टूबर महीने रहने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रविवार 26 अक्टूबर को सबसे ज्यादा भीड़ होगी। इसलिए उस दिन सबसे ज्यादा ट्रेनें रिग्रेट हैं।

    रिग्रेट ट्रेनों में प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, बाबाधाम एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस, नंदन कानन, पुरुषोत्तम, पूर्वा एक्सप्रेस, महाबोधी एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, सीमांचल, नार्थ ईस्ट, ब्रह्मपुत्र मेल, जम्मू मेल, नेताजी एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें पूरी तरह पैक हैं।

    इनमें स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी जैसे कोच फुल हैं। शांतिपुरम के रहने वाले आरएम यादव ने बताया, 'मैं प्रयागराज एक्सप्रेस में जाना चाहता हूं, लेकिन सेकेंड एसी में भी रिग्रेट हो चुका है, ऐसे में वेटिंग भी नहीं मिल रहा है।'

    इसी तरह, दिल्ली जाने के लिए सलोरी की प्रिया सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया कि, 'दीपावली में घर आई थी, अब लौटना है। रोज सुबह तत्काल टिकट लेने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन मिल नहीं रही।' सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि विशेष ट्रेनों के लिए लगातार समय सारिणी जारी की जा रही है।