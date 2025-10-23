दिल्ली-मुंबई का हवाई किराया घटा, यात्रियों को राहत, सात शहरों के लिए सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली के बाद हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों से प्रयागराज आने-जाने का किराया 16 दिन बाद कम हो गया है। छह अक्टूबर से किराया बढ़ना शुरू हुआ था, जो अब थम गया है। यात्रियों की घटती मांग को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है।्र

दिल्ली से प्रयागराज आने का किराया अब पांच हजार रुपये से भी कम हो गया है, जो अप्रत्याशित कमी है। मुंबई से प्रयागराज आने में नौ हजार रुपये से कम खर्च होंगे। वहीं, प्रयागराज से दिल्ली जाने का किराया अभी 12 हजार रुपये के आसपास है। दीपावली से पहले यह 27 हजार रुपये तक पहुंच गया था।

मुंबई जाने के लिए सात हजार रुपये लगेंगे। बेंगलुरु से प्रयागराज का किराया लगभग छह हजार रुपये है, जबकि वापसी में नौ हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हैदराबाद से आने का किराया साढ़े सात हजार रुपये और जाने का आठ हजार रुपये हो गया है। भुवनेश्वर से प्रयागराज आने में साढ़े छह हजार रुपये, जबकि वापसी में नौ हजार रुपये लगेंगे।