जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज एयरपोर्ट पर लगभग एक सप्ताह से चल रही उथल-पुथल बुधवार को को कम हुई। लगातार इंडिगो की उड़ानों में हो रही देरी और रद्दीकरण से परेशान यात्रियों ने भी राहत की सांस ली। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट एक घंटा 48 मिनट विलंबित रही। दोपहर 2:30 बजे की जगह यह 4:18 बजे पहुंची। मुंबई की इंडिगो फ्लाइट भी आधे घंटे देरी से आई।

बुधवार को बेंगलुरु से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट तो निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही 11:45 बजे लैंड कर गई। चेक-इन जल्दी पूरा होने से यह फ्लाइट 12:38 बजे ही वापस रवाना भी हो गई। मुंबई की अकासा एयर और बिलासपुर की एलायंस एयर की उड़ानें भी पूरी तरह समय पर चलीं। कुल मिलाकर दिन भर में पांच-पांच फ्लाइट्स आईं और गईं, 554 यात्री पहुंचे और 790 ने अलग-अलग शहरों के लिए उड़ान भरी। पूरे दिन 1344 यात्रियों की आवाजाही हुई।

बीते दिनों की ऊहापोह में 900 से ज्यादा यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हुई। कुछ की फ्लाइटें रद हुई तो कुछ घंटों विलंबित रही इनमें से 400 से अधिक यात्रियों को इंडिगो ने बुधवार देर शाम तक किराया पूरा रिफंड किर दिया। एयरपोर्ट निदेशक राजेश चावला खुद सुबह से टर्मिनल में मौजूद रहे।

उन्होंने अपनी टीम के साथ यात्रियों से बात की, उनकी समस्याएं सुनीं और फीडबैक लिया। उन्होंने यात्रियों को भरोसा दिलाया, “अब हालात पूरी तरह सामान्य हैं। हमारी पूरी टीम यात्री को सबसे बेहतर और सुरक्षित अनुभव देने के लिए चौबीसों घंटे तैयार है।”