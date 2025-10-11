D.El.Ed Exam 2025: डीएलएड परीक्षा की 1585 उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हुई थी त्रुटि, 1275 के बदले अंक
प्रयागराज से, डीएलएड अप्रैल 2025 की सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की स्क्रूटनी का परिणाम घोषित हो गया है। 312 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 1275 के अंक बदले। नियामक प्राधिकारी ने बताया कि स्क्रूटनी के लिए आई उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया। परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जहाँ डीएलएड 2018, 2021, 2023 और डीएलएड प्रशिक्षण 2019, 2022 के परिणाम देखे जा सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) की अप्रैल 2025 में हुई सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने के बाद स्क्रूटनी परिणाम घोषित कर दिया गया। इसमें 312 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, जबकि 1275 अभ्यर्थियों के अंक में बदलाव हुआ है। इस तरह 1585 अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में त्रुटि हुई थी, जिसे स्क्रूटनी में ठीक किया गया।
उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीनपी) सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर अभ्यर्थियों से स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए थे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं को संबंधित मूल्यांकन केंद्रों से मंगाकर नए सिरे से परीक्षण कराकर स्क्रूटनी परिणाम घोषित किया गया है।
डीएलएड-2023 की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम पर सर्वाधिक 12,920 अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए थे। इसमें से 11,938 अभ्यर्थियों के अंकों/परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 965 अभ्यर्थियों के अंकों में परिवर्तन हुआ है, जबकि 201 उत्तीर्ण हुए हैं। वर्ष 2022 की द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम में 62 परीक्षार्थियों के अंक में बदलाव हुआ है, जबकि आठ उत्तीर्ण हुए हैं।
चतुर्थ सेमेस्टर में 150 अभ्यर्थियों के अंकों में परिवर्तन हुआ और 53 सफल घोषित हुए हैं। वर्ष 2021 के द्वितीय सेमेस्टर में 39 अभ्यर्थियों के अंक बदले हैं, जबकि आठ पास हुए हैं। चौथे सेमेस्टर में 35 अभ्यर्थियों के अंकों में बदलाव हुआ है और 17 उत्तीर्ण हुए हैं।
इसके अलावा वर्ष 2019 के दूसरे सेमेस्टर के परिणाम में स्क्रूटनी के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि चतुर्थ सेमेस्टर की स्क्रूटनी में 24 अभ्यर्थियों के अंकों में बदलाव हुआ है और 15 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वर्ष 2018 के चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
पुस्तकालय विज्ञान प्रमाणपत्र, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलाजी, सीटी नर्सरी बैच 2022, डीपीएसई के अलग-अलग बैच के अलग सेमेस्टर परीक्षा का भी परिणाम घोषित किया गया है। इन सभी का परीक्षा वर्ष 2025 है। पीएनपी सचिव ने जानकारी दी है कि डीएलएड 2018, 2021, 2023 की स्क्रूटनी का परीक्षाफल वेबसाइट http:tcexam.in पर तथा डीएलएड प्रशिक्षण 2019 एवं 2022 परीक्षा वर्ष अप्रैल 2025 की स्क्रूटनी का परिणाम वेबसाइट http:\\updeledinfo.in पर देखा जा सकता है।
