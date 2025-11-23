D.El.Ed Admission 2025-26 : डीएलएड में प्रवेश के लिए कल से रजिस्ट्रेशन, 23 दिसंबर को जारी होगी स्टेट मेरिट
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए आनलाइन पंजीकरण 15 दिसंबर तक किया जा सकता है। प्रवेश स्नातक योग्यता पर आधारित होगा। 23 दिसंबर को स्टेट रैंक प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से संस्थान आवंटित किए जाएंगे, और काउंसलिंग दो चरणों में होगी। प्रवेश की कार्यवाही 16 फरवरी तक पूरी की जा सकेगी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। D.El.Ed Admission 2025-26 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) में प्रवेश प्रक्रिया 24 नवंबर से प्रारंभ होगी। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अभ्यर्थी आनलाइन पंजीकरण 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक कर सकेंगे।
स्नातक अर्हता पर होगा प्रवेश
D.El.Ed Admission 2025-26 इसमें प्रवेश के लिए अर्हता स्नातक थी, लेकिन पिछले दिनों हाई कोर्ट ने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण शैक्षिक अर्हता पर प्रवेश लेने के लिए निर्देश दिए थे। इस निर्णय के विरोध में सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने अपील की थी। डबल बेंच ने पीएनपी की दलील को सही माना और स्नातक अर्हता पर प्रवेश लेने के आदेश दिए थे। इस कारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू किए जाने में देरी हुई।
18 दिसंबर तक आवेदन का प्रिंटआउट ले सकेंगे
शासन की ओर से जारी की गई समयसारिणी के अनुसार उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आवेदन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। आनलाइन पंजीकरण के सापेक्ष अभ्यर्थी 16 दिसंबर तक आनलाइन शुल्क जमा कर 18 दिसंबर तक आवेदन का प्रिंटआउट ले सकेंगे।
23 दिसंबर को स्टेट रैंक प्रकाशित होगी
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पीएनपी सचिव आवेदकों की मेरिट के आधार पर 23 दिसंबर को स्टेट रैंक का प्रकाशन करेंगे। वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन के लिए अभ्यर्थियों से तीन चक्र में संस्थान का विकल्प लिया जाएगा। विकल्प के आधार पर एनआइसी लखनऊ द्वारा आनलाइन माध्यम से संस्थान आवंटित किया जाएगा। आवंटित संस्थानों में दो चरण में काउंसलिंग कराई जाएगी। अभिलेखों की जांच कराकर अभ्यर्थी प्रवेश की कार्यवाही 16 फरवरी तक पूर्ण करा सकेंगे।
