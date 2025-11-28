प्रयागराज की गोशाला में मवेशियों की दुर्दशा देख विशेष सचिव का पारा चढ़ा, प्रधान-सचिव को लगाई कड़ी फटकार
प्रयागराज के होलागढ़ में गोशाला का निरीक्षण करने पहुंचे दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव ने वहां फैली गंदगी और मवेशियों की दुर्दशा देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने ग्राम प्रधान को फटकार लगाई और गोशाला में सुधार करने के निर्देश दिए। सचिव ने धान क्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया और धान की धीमी खरीद पर नाराजगी जताई।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गोबर उठा था न झाड़ू लगी थी। मवेशियों की दशा ऐसी थी मानो उन्हें चारा ही नहीं मिलता। एक भी पशु ऐसा नहीं था जिसे पूरी तरह स्वस्थ कहा जा सके। यह दुर्दशा देख दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव का पारा चढ़ गया। ग्राम प्रधान व सचिव को कड़ी फटकार लगाई। कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
प्रयागराज मंडल की गोशालाओं की जांच को नियुक्त हैं
दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव को शासन की ओर से प्रयागराज मंडल की गोशालाओं की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने शुक्रवार को भ्रमण शुरू किया। उनके साथ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. शिवनाथ यादव व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
गोलाशा में पशुओं को साइलेज व हरा चारा-दाना नहीं मिल रहा
विशेष सचिव सुबह वह होलागढ़ ब्लाक के उमरिया बादल गांव स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र पहुंचे। यहां हर तरफ अव्यवस्थाएं ही मिली। शासन का आदेश है कि पशुओं को भूसे के साथ दाना, हरा चारा या साइलेज खिलाया जाए। इस गोशाला में पशुओं को न साइलेज मिल रहा था और न ही हरा चारा व दाना। पशुओं की स्थिति भी बेहद खराब थी।
बोले- किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं
इसे लेकर उन्होंने ग्राम प्रधान महेंद्र यादव और ग्राम पंचायत सचिव रविशंकर पांडेय की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिए कि गोशाला में मवेशियों की बेहतर देखभाल की जाए। आदेशों के अनुरूप भूसे के साथ नियमित हरा चारा, दाना दिया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धान खरीद की धीमी रफ्तार
विशेष सचिव ने होलागढ़ ब्लाक क्षेत्र के होलागढ़ और कस्तूरीपुर स्थित पीसीएफ के धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। होलागढ़ के केंद्र पर सारी व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त मिलीं। जबकि, कस्तूरीपुर में धान की रफ्तार काफी धीमी थी। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। डिप्टी आरएमओ अविनाश चंद्र सगरवाल को सुधार के निर्देश दिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।