जागरण संवाददाता, प्रयागराज। श्रद्धा और भक्ति के साथ ही सनातन से जुड़ाव का अनूठा अनुभव, मां गंगा की आरती और साथ में भजनों की प्रस्तुति ने रामघाट पर मनोरम छटा बिखेरी। 'दैनिक जागरण देव दीपावली' में सहभागिता के लिए हर कोई उमड़ पड़ा। छात्र-छात्राएं, शिक्षक, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस और सैन्य कर्मी। मंगलवार की शाम कुछ अनोखी थी, जिसमें उपरोक्त सभी वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। मां गंगा की आरती से पहले छात्राओं ने रंगोली बनाकर घाट का शृंगार किया।

इन अतिथियों की रही उपस्थिति हरिहर गंगा आरती समिति ने भी जागरण परिवार को सहयोग देते हुए व्यवस्थाएं पूर्ण कराईं। मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य राधाकांत ओझा, नगर आयुक्त साईं तेजा, बिशप कान्वेंट स्कूल नैनी के निदेशक संजयक पाठक समेत अन्य अतिथियों ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अध्यक्षता ब्रिगेडियर आशीष रंजन ने की। उनकी पत्नी रिमझिम रंजन भी प्रमुख रूप से शामिल हुईं।

भव्य दीपोत्सव ने मन मोहा दैनिक जागरण की ओर से देव दीपावली पर रंगोली व दीपदान का आयोजन हर साल कराया जाता है। इस बार भी परंपरा का निर्वहन करते हुए भव्य दीपोत्सव कराया गया। संगम के निकट रामघाट पर विभिन्न स्कूलों से आईं छात्राओं ने रंगोली बनाई। बीबीएस स्कूल एंड कालेज शिवकुटी, पीएन भट्ट बाल विद्या मंदिर शिवकुटी, बिशप कान्वेंट स्कूल नैनी, श्री नारायण बालिका इंटर कालेज, श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल शिवकुटी की छात्राओं ने रंगोली बनाई। इनकी थीम अलग-अलग थी।

रंगोली विजेता को 5100 का नकद पुरस्कार आयोजन की समाप्ति पर इन्हें पुरस्कार भी दिए गए। निर्णायकों में अल्का पाठक और रुचि मिश्रा ने सभी टीमों के द्वारा बनाई गई रंगाेली का परीक्षण किया। इसके बाद बिशप कान्वेंट स्कूल की टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये, बीबीएस स्कूल एंड कालेज की टीम को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3100 और पीएन भट्ट बाल विद्या मंदिर की टीम को तृतीय स्थान पर विजेता के रूप में 2100 रुपये पुरस्कार दिए। इन सभी को अतिथियों ने मंच पर पुरस्कृत किया।

राज्य सभा सदस्य राधाकांत ओझा ने दी बधाई इस अवसर पर राज्य सभा सदस्य राधाकांत ओझा ने आयोजन को भव्य बताते हुए दैनिक जागरण व हरिहर गंगा आरती समिति को कोटि-कोटि बधाई दी। उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि मां गंगा सभी की मनोकामना पूर्ण करें। नगर आयुक्त ने भी दैनिक जागरण के आयोजन की सरोहना की। बिशप कान्वेंट स्कूल के निदेशक ने भी आयोजन को बेहतर बताया।