Online Fraud : शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने 6.30 लाख ठगे, सीबीआइ आफिसर बन दी धमकी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने अब एक शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट करके 6.30 लाख रुपये की आनलाइन ठगी की। इससे परेशान पीड़िता ने मोबाइल नंबर के आधार पर साइबर थाने में आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

प्रयागराज के सलोरी निवासी हैं शिक्षिका बताया गया है कि सलोरी तेलियरगंज निवासी एक महिला निजी स्कूल में शिक्षिका है। उसका कहना है कि करीब एक माह पहले अनजान नंबर से वाट्सएप पर वीडियो काल आया। कालर ने खुद को टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का बताया। कहा कि उनके मोबाइल नंबर से अपराध किया जा रहा है। वह नरेश अग्रवाल के साथ मिलकर अपराध कर रही हैं।

कोलाबा पुलिस स्टेशन में केस होने की बात कही कालर ने कहा कि को काल को कोलाबा पुलिस स्टेशन कनेक्ट किया जा रहा है, वहां इंस्पेक्टर बात करेंगे। इसके बाद एक लड़की ने कहा कोलाबा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर प्रदीप सावंत बात करेंगे। फिर खुद को प्रदीप सावंत बताते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि कोलाबा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज है। लिहाजा तुरंत पुलिस स्टेशन पर आना होगा।

वाट्सएप पर फोटो व कागजात भेजा गया इस दौरान शिक्षिका को कुछ फोटो, कागजात और एटीएम वाट्सएप पर भेजा गया। प्रदीप सावंत और सीबीआइ आफिसर राजेश मिश्रा ने धमकाया कि आरबीआइ द्वारा जारी जो खाता नंबर भेजा जा रहा है, उसमें पैसा भेजिए। पैसा नहीं भेजने पर अपराधी उनके पूरे परिवार को मार डालेंगे।

चार लाख 30 हजार कर दिया ट्रांसफर यह सुनकर शिक्षिका डर गईं और फिर मिथानपुरा स्थित बैंक आफ इंडिया की शाखा में खाताधारक विकास कुमार के अकाउंट में चार लाख 30 हजार ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद सईद जीशान हैदर के कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में दो लाख रुपये आरटीजीएस किया। पैसा भेजने के बाद शिक्षिका को साइबर ठगी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करवाया। इंस्पेक्टर साइबर थाना अनिल कुमार का कहना है कि केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

होटल रिव्यू का झांसा देकर 14.95 लाख ठगे आनलाइन होटल रिव्यू के झांसे में फंसाकर साइबर अपराधियों ने अहमद हसन से 14.95 लाख की ठगी की गई। जीटीबी नगर निवासी अहमद हसन का कहना है कि वाट्सएप पर मैसेज आया कि आनलाइन एक होटल रिव्यू देने पर 50 रुपये मिलेंगे। रिव्यू करने के बाद उसे टेलीग्राम पर लीलावती पर संपर्क किया तो पैसा मिला। इसके बाद अलग-अलग टास्क देकर ज्यादा पैसा कमाने की बात कही गई। इसी तरह नया-नया टास्क देकर और मिंट एप के जाल में फंसाकर करीब 15 लाख रुपये की ठगी की गई। अहमद ने अपने दाेस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर साइबर अपराधियों के बताए गए खाते में पैसा ट्रांसफर किया। ठगी से परेशान पीड़ित ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है।