अपराध की श्रेणी में नहीं आता गोवंशी पशुओं का परिवहन : हाईकोर्ट
लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि राज्य के भीतर गोवंशी पशुओं का परिवहन अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके समक्ष ऐसे कई मामले आ रहे हैं, जिनमें लोगों को गो हत्या अधिनियम के तहत झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि प्रदेश के भीतर गोवंशी पशुओं का परिवहन अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने कहा है कि उसके सामने ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ रही जिसमें लोगों को गो हत्या अधिनियम में फर्जी फंसाया जा रहा है।
कोर्ट ने इस पर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से व्यक्तिगत शपथपत्र मांगा है कि गोहत्या अधिनियम का दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया गया है? कोर्ट ने कहा है कि यदि सात नवंबर तक उनका शपथपत्र नहीं आता तो वे कोर्ट में स्वयं प्रस्तुत होकर उत्तर दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।