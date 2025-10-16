अपराध की श्रेणी में नहीं आता गोवंशी पशुओं का परिवहन : हाईकोर्ट

लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि राज्य के भीतर गोवंशी पशुओं का परिवहन अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके समक्ष ऐसे कई मामले आ रहे हैं, जिनमें लोगों को गो हत्या अधिनियम के तहत झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है।