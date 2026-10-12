प्रतापगढ़ में घूस लेते सहकारी बैंक का फील्ड ऑफिसर और दलाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम प्रयागराज का शिकंजा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) की टीम ने सोमवार को बैंक के फील्ड आफिसर हरिश्चंद्र चौरसिया और दलाल आजाद सरोज को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया।

27 हजार रुपये मांगी थी रिश्वत बैंक के रानीगंज, प्रतापगढ़ शाखा में कार्यरत फील्ड आफिसर ने लोन की बकाया धनराशि बरामद करने के एवज में 27 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। दोनों आरोपितों के खिलाफ प्रतापगढ़ के फतनपुर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मंगलवार को उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अभियुक्त जौनपुर निवासी हैं अभियुक्त हरिश्चंद्र और आजाद जौनपुर जिले के मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के रजौली गांव के निवासी हैं। बताया गया है कि प्रतापगढ़ के रानीगंज, अंतरी सुजाहा निवासी विजयकांत बिंद ने उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक के रानीगंज शाखा से लोन स्वीकृत करवाया था। आरोप है कि विजयकांत बिंद ने अपने बकाया स्वीकृत लोन की शेष धनराशि बरामद कराने की रिपोर्ट लगवाने के लिए फील्ड आफिसर हरिश्चंद्र चौरसिया से संपर्क किया तो उसने 27 हजार रुपये घूस मांगा।

प्रतापगढ़ से दबोचे गए तब विजयकांत ने एंटी करप्शन थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। गोपनीय जांच में आरोप सही पाए गए। सोमवार को एंटी करप्शन की 14 सदस्यीय टीम प्रतापगढ़ में विंध्यवासिनी बालिका इंटर कालेज रामापुर के सामने हाईवे पर पहुंची और फिर फील्ड आफिसर हरिश्चंद्र व दलाल आजाद को रंगे हाथ 10 हजार रुपये घूस लेते दबोच लिया।