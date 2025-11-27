Language
    CNG गैस टैंकर में लीकेज, हनुमानगंज बाजार में माची अफरातफरी

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:56 PM (IST)

    सरायइनायत थाना क्षेत्र के हनुमानगंज बाजार में गुरुवार देर शाम बड़ा हादसा टल गया, जब प्रयागराज–वाराणसी जीटी रोड पर बहादुरपुर ब्लॉक के सामने चलते सीएनजी गैस टैंकर से गैस लीकेज होने लगी। गैस रिसाव के कारण पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।    

    प्रतीकात्मक फोटो।

    संवाद सूत्र, हनुमानगंज‌‌। सरायइनायत थाना क्षेत्र के हनुमानगंज बाजार में गुरुवार की देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया। प्रयागराज वाराणसी जीटी रोड पर बहादुरपुर ब्लॉक के सामने गुरुवार की देर शाम करीब 9:बजे  सीएनजी गैस टैंकर से अचानक गैस लीकेज होने लगी इससे हनुमानगंज बाजार में अफरा तफरी मच गई।

    हंडिया कि ओर जा रही सीएनजी टैंकर हनुमानगंज स्थित ब्लॉक के सामने पहुंचते ही टैंकर के ऊपर लगे ढक्कन से गैस रिसाव शुरू हो गया देखते ही देखते रिसाव इतना तेज था कि टैंकर चालक उतरकर दूर भाग गया करीब 25 मिनट तक वहां अफरातफरी मच गई वहीं बगल में लगी खादी प्रदर्शनी के लोग भी जान बचाकर भागने लगे जीटी रोड पर दोनों तरफ वाहनों का आवागमन ठप हो गया।

    इसकी सूचना लोगों ने पीआरबी पुलिस को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। बाद में टैंकर से गैस निकालने के बाद पुलिस ने टैंकर को आगे बढ़वाया।

    हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। थानाध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलते ही हम लोग मौकेपर पहुंचे तबतक स्थित सामान्य हो गई थी चालक टैंकर लेकर जा चुका था।