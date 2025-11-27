CNG गैस टैंकर में लीकेज, हनुमानगंज बाजार में माची अफरातफरी

संवाद सूत्र, हनुमानगंज‌‌। सरायइनायत थाना क्षेत्र के हनुमानगंज बाजार में गुरुवार की देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया। प्रयागराज वाराणसी जीटी रोड पर बहादुरपुर ब्लॉक के सामने गुरुवार की देर शाम करीब 9:बजे सीएनजी गैस टैंकर से अचानक गैस लीकेज होने लगी इससे हनुमानगंज बाजार में अफरा तफरी मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हंडिया कि ओर जा रही सीएनजी टैंकर हनुमानगंज स्थित ब्लॉक के सामने पहुंचते ही टैंकर के ऊपर लगे ढक्कन से गैस रिसाव शुरू हो गया देखते ही देखते रिसाव इतना तेज था कि टैंकर चालक उतरकर दूर भाग गया करीब 25 मिनट तक वहां अफरातफरी मच गई वहीं बगल में लगी खादी प्रदर्शनी के लोग भी जान बचाकर भागने लगे जीटी रोड पर दोनों तरफ वाहनों का आवागमन ठप हो गया।