अब्बू ने डांटा तो दो मासूम भाइयों ने छोड़ा घर, बंगाल से ट्रेन पर सवार होकर पहुंच गए प्रयागराज जंक्शन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अब्बू की डांट से नाराज दो मासूम भाइयों ने कोलकाता में अपना घर छोड़ कर चल दिए। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन में सवार हुए। कोलकाता से सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए। 12 वर्ष का रफीक शेख और उसका छोटा भाई आठ साल का इस्माइल शेख घर से भाग निकले थे। दोनों प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म पर इधर-उधर भटक रहे थे, जैसे खोए हुए हों। रविवार शाम करीब सात बजे रेलवे सुरक्षा बल की महिला कांस्टेबल निशा की नजर इन बच्चों पर पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्लेटफार्म 7-8 पर अकेले घूमते इन नन्हे बच्चों को देखते ही महिला कांस्टेबल निशा ने तुरंत अपने पास बुलाया। डरते-डरते बच्चों ने बताया कि अब्बू ने डांटा था, इसलिए हम घर छोड़कर चले आए। कोलकाता से ट्रेन बदल-बदलकर ये दोनों किसी तरह प्रयागराज पहुंच गए थे। न खाने को कुछ था और न ही ठहरने की जगह।

कांस्टेबल निशा ने फौरन बच्चों को आरपीएफ पोस्ट ले जाकर खाना खिलाया और ढांढस बंधाया। बच्चों की आंखों में डर था, लेकिन थोड़ी देर में वे सहज हो गए। आरपीएफ ने तुरंत चाइल्ड लाइन की टीम को सूचना दी। टीम ने आकर दोनों भाइयों को अपनी देखरेख में ले लिया।