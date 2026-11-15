Chhat Puja 2026 : कैनवास पर ब्रश पेंटिंग करने वाले हाथों ने किया चूल्हा-चौका, पर्व मनाने आईं हैं प्रयागराज

अमरदीप भट्ट, प्रयागराज। Chhat Puja 2026 कैनवास पर ब्रश पेंटिंग वाले हाथों ने चूल्हा-चौका किया। देवी मइया की आराधना कर केले के पत्ते पर प्रसाद परोसा। मिट्टी के चूल्हे में फूंक-फूंक कर धुएं में आंख मिचलते हुए आधुनिक युग में परंपरा को ताजगी देती रहीं सिविल लाइंस स्थित मायके में चित्रकार अंकिता सिंह। कुछ ऐसे ही भाव रहे नैनी में लेबर कमिश्नर डीके राय और उनकी पत्नी नीलम के। न अफसरों जैसे ठाठ-बाट न किसी तरह की आधुनिकता।

दरअसल छठ पूजा के लिए उत्साह हर वर्ग और विशेष कार्यक्षेत्र में कार्यरत लोगों में है।कामकाज से कुछ दिन मोह छोड़ कर घर आए लोगों ने डाला छठ का व्रत रखा है। लखनऊ में बतौर चित्रकार अंकिता सिंह का मायका प्रयागराज के सिविल लाइंस में पत्रिका चौराहा के पास हैं। मां 35 साल से डाला छठ मना रही हैं तो वही छाप बेटी पर भी पड़ी।

शनिवार शाम अंकिता ने मनोभाव से प्रसाद बनाया। गुड़-चावल की खीर, पराठा बनाने के लिए आम की लकड़ी से चूल्हा जलाया। अंकिता कहती हैं कि छठी मइया की आराधना इसलिए भी उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मूलरूप से बलिया की रहने वाली हैं। कहा कि पेशा अलग है, परंपरा की जड़ों से जुड़े रहना अलग बात।