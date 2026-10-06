प्रयागराज-मीरजापुर मार्ग पर चलती कार आग का गोला बनी, कुछ ही देर में धू-धूकर जली; चालक सकुशल

संवाद सहयोगी, जागरण, नैनी (प्रयागराज)। केंद्रीय कारागार नैनी के समीप प्रयागराज-मीरजापुर मार्ग पर मंगलवार दोपहर करीब दो बजे एक कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में कार धू-धूकर जल गई। चालक ने किसी प्रकार अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई।

कौशांबी जिले के भरवारी निवासी रियांशु केसरवानी पुत्र घनश्याम किसी काम से करछना की ओर जा रहे थे। प्रयागराज-मीरजापुर मार्ग पर केंद्रीय कारागार नैनी के समीप कार से अचानक धुआं निकलने लगा। रियांशु ने तत्काल कार खड़ी करके बाहर निकल गए।