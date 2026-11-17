जागरणा संवाददाता, प्रयागराज। भाजपा ने काशी क्षेत्र किसान मोर्चा की टीम घोषित कर दी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व मछली शहर के राम बिलास पाल को मिला है। 11 उपाध्यक्षों में प्रयागराज के लक्ष्मीकांत उपाध्याय, अजय सिंह पटेल, अनुज सिंह परिहार को जिम्मेदारी दी गई है। प्रतापगढ़ के अभिषेक मिश्र, देवदत्त शुक्ल को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है।

क्षेत्र मंत्री में चार प्रयागराज-प्रतापगढ़ के 11 क्षेत्र मंत्री भी घोषित हुए हैं। इनमें प्रयागराज के चंद्रशेखर ओझा, कमलेश कुमार मिश्र, प्रतापगढ़ के विजय मिश्र, राकेश सिंह को दायित्व दिया गया है। क्षेत्र सह मीडिया संयोजक संगम नगरी के विवेक गौड़ बनाए गए हैं। क्षेत्र सहसोशल मीडिया संयोजक अजीत द्विवेदी, क्षेत्र सहय अइटी संयोजक बुधिराम पटेल, शोध प्रमुख गुड़िया सिंह, कार्य समिति सदस्या के रूप में अमित कुमार पांडेय मनोनीत किए गए हैं।

2027 की तैयारी में संगठन की ताकत बनेंगे कार्यकर्ता भाजपा यमुनापार की जिला कार्यालय में किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, महिला मोर्चा व पिछड़ा मोर्चा के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों की परिचयात्मक बैठक हुई। अध्यक्षता राजेश शुक्ल ने की। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी अनिल सिंह रहे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पार्चन किया। कहा, संगठन की वास्तविक शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। सभी मोर्चों के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाएं।