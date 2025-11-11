बिकरू कांड का ट्रायल जल्द पूरा करने का आदेश, HC से रेखा की जमानत खारिज

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड का ट्रायल यथाशीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे का ट्रायल दंड प्रक्रिया संहिता के प्रविधान की धारा 309 के अनुसार दिन-प्रतिदिन सुनवाई करते हुए पूरा किया जाए।

किसी भी पक्ष को आवश्यक रूप से स्थगन न दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने बिकरू कांड की अभियुक्त रेखा अग्निहोत्री की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है। अपीलार्थी की ओर से अर्जी पर अधिवक्ता वीके राय और सरकार के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) विकास सहाय ने बहस की।