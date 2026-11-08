बीवर मून' 24 नवंबर को देखें, सामान्य से 14% बड़ा नजर आएगा चंद्रमा; पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर रहेगा

अमलेन्दु त्रिपाठी, जागरण, प्रयागराज। खगोल शास्त्र में रुचि रखने वाले 24 नवंबर को 'बीवर मून', 16 नवंबर को चंद्रमा के साथ बृहस्पति व मंगल की युति के अलावा इस महीने के 12 दिनों में उल्कापिंडों की बारिश भी देख सकेंगे। 27 नवंबर को शुक्र ग्रह इस वर्ष अपने सबसे चमकीले रूप में नजर आएगा।

इस दिन पृथ्वी से 221,817 मील दूर रहेगा चंद्रमा नवंबर में दिखने वाले पूर्णिमा के चंद्रमा को 'बीवर मून' कहा जाता है। यह सुपरमून भी होगा अर्थात सामान्य से करीब 14 प्रतिशत बड़ा महसूस होगा। इसकी वजह यह कि पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु अर्थात पेरिजी के करीब रहेगा। पृथ्वी से 221,817 मील दूर रहेगा। इस वर्ष का यह अंतिम सुपर मून है।

बीवर मून ही क्यों? पारंपरिक रूप से इस चंद्रमा को अमेरिका के जनजातीय लोगों ने बीवर नाम दिया है, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत होती है और बीवर (पानी और जमीन दोनों पर रहने वाला जानवर) ठंड से बचने व अपने लिए भोजन जमा करके पानी के नीचे बने अपने घरों में जाने लगते हैं।

क्या कहती हैं प्रयागराज जवाहर तारामंडल की पूर्व विज्ञानी प्रयागराज जवाहर तारामंडल की पूर्व विज्ञानी सुरूर फातिमा कहती हैं कि कई बार इस चंद्रमा को फ्रास्टी मून (ओस वाला चंद्रमा) भी कहा जाता है। 17 से 18 नवंबर के बीच लियोनिड्स उल्का वर्षा होगी। आसमान साफ रहने पर मध्य रात्रि में उत्तर-पूर्व दिशा में इसे आसानी से देख सकते हैं। प्रति घंटे 10 से 15 लियोनिड उल्कापिंड नजर आएंगे। सिंह तारा मंडल से निकलने के आभास के कारण यह नाम इन उल्का पिंडो को मिला है।