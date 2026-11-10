बेसिक शिक्षा निदेशक और पीएनपी के पूर्व कार्यालय सचिव पर मुकदमा, प्रयागराज कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अदालत के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी और परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) के पूर्व कार्यालय सचिव इष्टदेव उपाध्याय के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा लिखा गया है। एफआईआर पीएनपी के क्लर्क शशि कुमार यादव की तहरीर पर लिखी गई है। शशि ने पीएनपी के तत्कालीन सचिव अनिल और इष्टदेव पर गलत तरीके से प्रतिकूल प्रविष्टि देने और कूटरचना का आरोप लगाया है।

एक से 31 मार्च 2021 तक अवकाश का मामला एमजी मार्ग सिविल लाइंस निवासी शशि का कहना है कि वह वर्ष 1995 से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं/सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी में कार्यालय प्रयागराज में वर्ष 2022 तक कार्यरत रहा। एक से 31 मार्च 2021 तक चिकित्सकीय अवकाश पर रहा, जिसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी की ओर से वेतन सहित दी गई।

प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी आरोप लगाया है कि 24 जून 2021 को तत्कालीन कार्यालय सचिव इष्टदेव उपाध्याय ने प्रबंधक सहायक से उसकी मूल सेवापुस्तिका प्राप्त कर ली और प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी, जबकि वह इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं थे। इष्टदेव केवल क्रय-विक्रय अनुभाग के प्रभारी थे। प्रतिकूल प्रविष्टि देने में बैकडेटिंग और कूटरचना की गई।