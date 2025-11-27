Language
    धमकी भरे गाने के साथ माफिया अतीक के बेटे का वीडियो वायरल, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:41 PM (IST)

    प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद का धमकी भरे गाने के साथ वीडियो वायरल होने पर धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो में अबान एक शादी समारोह में दिख रहा है, जिसके बैकग्राउंड में धमकी भरा गाना बज रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अतीक के अन्य बेटे उमर और अली जेल में हैं, जबकि असद मुठभेड़ में मारा गया था।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का इंटरनेट मीडिया पर बुधवार को वीडियो प्रसारित हुआ। एक वैवाहिक समारोह में शामिल अबान के वीडियो के बैकग्राउंड में धमकी भरा गाना बज रहा था।

    गाना था, ‘सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी, हम दिल रखते हैं और असलहा भी, तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम...’। इसको लेकर धूमनगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।

    अतीक के पांच बेटों में सबसे बड़ा उमर व दूसरे नंबर का अली जेल में बंद हैं। तीसरे नंबर का असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। उमेश पाल हत्याकांड को उसी ने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था।

    उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया के चौथे नंबर के पुत्र अहजम व पांचवें नंबर के अबान अहमद पुलिस को चकिया के पास लावारिस हालत में घूमते हुए मिले थे। पुलिस ने दोनों को राजरूपपुर स्थित बालगृह में रखा था। दोनों 221 दिन तक यहां रहे थे।

    इसके बाद उन्हें यहां से बाहर निकाला गया तो वह हटवा में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहां चले गए। 17 सितंबर को अबान अहमद पहली बार नजर आया था, जब वह तीन कारों के काफिले के साथ नैनी जेल में बंद बड़े भाई अली से मुलाकात करने गया था।

    हालांकि, इसके बाद अली काे यहां से झांसी जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। एसीपी धूमनगंज अजेंद्र यादव का कहना है कि वीडियो रील प्रसारित होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।