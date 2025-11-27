धमकी भरे गाने के साथ माफिया अतीक के बेटे का वीडियो वायरल, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का इंटरनेट मीडिया पर बुधवार को वीडियो प्रसारित हुआ। एक वैवाहिक समारोह में शामिल अबान के वीडियो के बैकग्राउंड में धमकी भरा गाना बज रहा था। गाना था, ‘सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी, हम दिल रखते हैं और असलहा भी, तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम...’। इसको लेकर धूमनगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो- माफिया अतीक के बेटे का वीडियो प्रसारित pic.twitter.com/kGsTie09eU — Shivam Yadav (@Shivam28Y1) November 27, 2025

अतीक के पांच बेटों में सबसे बड़ा उमर व दूसरे नंबर का अली जेल में बंद हैं। तीसरे नंबर का असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। उमेश पाल हत्याकांड को उसी ने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था।

उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया के चौथे नंबर के पुत्र अहजम व पांचवें नंबर के अबान अहमद पुलिस को चकिया के पास लावारिस हालत में घूमते हुए मिले थे। पुलिस ने दोनों को राजरूपपुर स्थित बालगृह में रखा था। दोनों 221 दिन तक यहां रहे थे।

इसके बाद उन्हें यहां से बाहर निकाला गया तो वह हटवा में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहां चले गए। 17 सितंबर को अबान अहमद पहली बार नजर आया था, जब वह तीन कारों के काफिले के साथ नैनी जेल में बंद बड़े भाई अली से मुलाकात करने गया था।