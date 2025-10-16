अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को लगा झटका, जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाने के मामले में आरोपित अली अहमद की जमानत अर्जी को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रापर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि चकिया तिराहे पर असद कालिया, उमर, अली, अतीक अहमद का गनर ऐहतेशाम, करीम सहित अन्य ने गाड़ी में जबरन बैठा लिया। इसके बाद अतीक अहमद के आफिस ले गए। कमरे में बंद कर उसे मारापीटा। इसके बाद देवघाट वाली जमीन उमर व अली अहमद के नाम बैनामा करने के लिए कहा।