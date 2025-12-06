हत्या मामले में आरोपितों को बरी करने के खिलाफ अपील खारिज, HC ने आजमगढ़ के सेशन जज के निर्णय को उचित माना

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हत्या मामले में आठ आरोपियों को बरी करने संबंधी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मृतक की पत्नी की अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्र व न्यायमूर्ति डा अजय कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से साबित नहीं कर पाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गवाहों के बयान और मेडिकल साक्ष्य में विरोधाभास है। अपील में मेवाती देवी ने आजमगढ़ के सेशन जज के आदेश को चुनौती दी थी। उसने पति की हत्या के आरोप में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि पति को आरोपितों ने चार पहिया वाहन से टक्कर मारकर गिरा दिया। भूमि विवाद के कारण पहले उसके पति का पीछा कर पकड़ा और उनके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे उनके हाथ-पैर टूट गए और मौके पर ही मौत हो गई।