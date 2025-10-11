अंडमान निकोबार की सैर कराएगा IRCTC, सिर्फ इतने रुपये में 6 रात और 7 दिन की हवाई यात्रा होगी 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आइआरसीटीसी) ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए एक शानदार हवाई टूर पैकेज लांच किया है। 'अद्भुत अंडमान' नामक यह छह रात और सात दिन का टूर पैकेज लखनऊ से शुरू होकर अंडमान के मनोरम स्थलों की सैर कराएगा। यह टूर 12 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा, जो पर्यटकों को अंडमान की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों का लुत्फ उठाने का सुनहरा अवसर देगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पैकेज में लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर के लिए फ्लाइट की व्यवस्था शामिल है, जिसमें कोलकाता हवाई अड्डे पर हाल्ट होगा। यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था तीन सितारा होटलों में की जाएगी। यात्रा के दौरान पर्यटक पोर्ट ब्लेयर में कार्बिंस कोव बीच, सेल्युलर जेल, लाइट एंड साउंड शो, रास द्वीप और उत्तरी खाड़ी द्वीप का भ्रमण करेंगे।

इसके अलावा, हेवलाक में कालापत्थर और राधा नगर समुद्र तट, साथ ही नील द्वीप में लखमनपुर समुद्र तट, प्राकृतिक पुल और भरतपुर समुद्र तट की सैर का आनंद उठा सकेंगे। पैकेज की कीमतें इस प्रकार हैं- एक व्यक्ति के लिए 76,500 रुपये, दो व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 63,000 रुपये, तीन व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 62,400 रुपये। बच्चों के लिए माता-पिता के साथ ठहरने पर बेड सहित 57,700 रुपये और बिना बेड के 54,100 रुपये निर्धारित है। बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी।