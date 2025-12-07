Language
    Allahabad University : एनईपी लागू होने के बाद स्नातक के नए पाठ्यक्रम की पहली परीक्षा कल से शुरू होगी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं, जिसमें 15 हजार छात्र भाग लेंगे। परीक्षा ...और पढ़ें

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय कल से नई शिक्षा नीति पर आधारित चार वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू करेगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर आधारित चार वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। इवि कैंपस और 11 संघटक कालेजों में करीब 15 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित की गई है।

    अलग-अलग उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

    मेजर विषय की परीक्षा में परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए दो या तीन अलग-अलग उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक उत्तर पुस्तिका एक-एक विशेष प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित होगी। पेपर-एक के लिए दी जाने वाली उत्तर पुस्तिका पर हरे रंग का स्टिकर या स्टांप, पेपर-दो के लिए लाल रंग का तथा पेपर-तीन के लिए नीले रंग का स्टिकर या स्टांप लगाया जाएगा।

    परीक्षार्थियों को बी-कापी नहीं मिलेगी

    इसके साथ ही परीक्षार्थियों को बी-कापी नहीं मिलेगी। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा और परीक्षा समाप्ति से 30 मिनट पहले किसी को भी कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इवि ने निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और रोलनंबर लिखने या कोई चिन्ह बनाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इवि प्रशासन के अनुसार निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर लिखने की अनुमति होगी। प्रश्न पत्र पर किसी भी प्रकार की अन्य लिखावट को अनुचित साधन (यूएफएम) मानते हुए परीक्षर्थी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। 

    प्रतिघंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा

    दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब (लेखक) की सुविधा को लेकर इवि ने दिशानिर्देश जारी किया है। लोकोमोटर डिसएबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी, जिनका लिखने वाला अंग (डामिनेंट हैंड) कम से कम 40 प्रतिशत तक प्रभावित है। उन्हें प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। इसी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता) को प्रश्नपत्र को बड़े अक्षरों (मैग्नीफाइड फांट) में देखने की सुविधा दी जाएगी और उन्हें भी 20 मिनट प्रति घंटे अतिरिक्त समय मिलेगा।

    उल्लंघन पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी

    हालांकि जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी स्क्राइब की सेवा लेते हैं, उन्हें प्रश्नपत्र को मैग्नीफाइड फांट में देखने की सुविधा नहीं मिलेगी। इवि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी द्वारा लगाया गया स्क्राइब उसी स्तर की परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। उल्लंघन पर परीक्षार्थी और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। 

    कला और विधि संकाय में 24 दिसंबर तक कक्षाएं स्थगित

    प्रयागराज : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आठ दिसंबर से होने जा रही विभिन्न स्नातक व विधि पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाओं को देखते हुए कला संकाय (सीनेट हाउस परिसर) और विधि संकाय में 24 दिसंबर तक सभी कक्षाएं स्थगित रहेंगी। एनईपी आधारित बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-26 की परीक्षाएं अाठ से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेंगी। वहीं विधि संकाय में एलएलबी (आनर्स), बीए एलएलबी (आनर्स) तथा एलएलएम की परीक्षाएं पांच से शुरू हैं और 23 दिसंबर तक चलेंगी। ऐसे में कक्षाएं 24 तक स्थगित रखने के निर्णय लिया है।

    कौशल आधारित पाठ्यक्रम का पंजीकरण 16 जनवरी से

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत स्नातक स्तर पर संचालित किए जा रहे स्किल/योग्यता में अभिवृद्धि पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण 16 जनवरी से प्रारंभ होंगे। इन पाठ्यक्रमों की कक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होकर 15 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। पाठ्यक्रम लगभग तीन महीने तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी रुचि और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग स्किल माड्यूल तैयार किए गए हैं, जिनमें संचार कौशल, कंप्यूटर दक्षता, उद्यमिता विकास, डेटा हैंडलिंग, डिजिटल साक्षरता, एआइ सहित 100 से अधिक पाठ्यक्रम हैं।