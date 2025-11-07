इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वालीबाल, क्रिकेट और बैडमिंटन ट्रायल पंजीकरण की तिथियां घोषित, किस खेल का कब होगा ट्रायल?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खेल बोर्ड ने आगामी सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न खेल टीमों के चयन एवं ट्रायल की तिथि घोषित कर दी गई है। चयन समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी सूचना के अनुसार वालीबाल, क्रिकेट और बैडमिंटन (पुरुष एवं महिला) टीमों के लिए रजिस्ट्रेशन एवं ट्रायल निर्धारित तिथियों पर होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डेलीगेसी के वालीबाल व क्रिकेट चयन 10 को केवल डेलीगेसी के लिए वालीबाल और क्रिकेट पुरुष टीम के चयन के लिए 10 नवंबर को सुबह 10 बजे मेजर ध्यानचंद स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में पंजीकरण होगा। वालीबाल के इच्छुक खिलाड़ियों को अपने नवीनतम पहचान पत्र और सत्र 2025-26 की फीस रसीद साथ लानी होगी।

इन छात्रों के लिए 11 को होगा ट्रायल वहीं जिन छात्रों के नाम पहले ही संबंधित छात्रावासों एवं घटक महाविद्यालयों द्वारा भेजे जा चुके हैं, उन्हें 11 नवंबर को दोपहर ढाई बजे विज्ञान संकाय में चयन एवं ट्रायल में उपस्थित होना होगा। क्रिकेट टीम के लिए रजिस्ट्रेशन भी 10 नवंबर को ही होगा। क्रिकेट टीम के लिए पहले से नामित खिलाड़ियों को 11 नवंबर को सुबह 10 बजे विज्ञान संकाय में चयन प्रक्रिया में रिपोर्ट करना है।