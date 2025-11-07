Language
    इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वालीबाल, क्रिकेट और बैडमिंटन ट्रायल पंजीकरण की तिथियां घोषित, किस खेल का कब होगा ट्रायल?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:19 PM (IST)

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खेल बोर्ड ने सत्र 2025-26 के लिए वालीबाल, क्रिकेट और बैडमिंटन टीमों के चयन की तिथियां घोषित कर दी हैं। डेलीगेसी के लिए वालीबाल और क्रिकेट का चयन 10 नवंबर को होगा, जबकि अन्य छात्रों के लिए ट्रायल 11 नवंबर को होंगे। बैडमिंटन टीम के लिए पंजीकरण 12 नवंबर को होगा। खिलाड़ियों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है।

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न खेलों के लिए चयन-ट्रायल की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खेल बोर्ड ने आगामी सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न खेल टीमों के चयन एवं ट्रायल की तिथि घोषित कर दी गई है। चयन समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी सूचना के अनुसार वालीबाल, क्रिकेट और बैडमिंटन (पुरुष एवं महिला) टीमों के लिए रजिस्ट्रेशन एवं ट्रायल निर्धारित तिथियों पर होंगे।

    डेलीगेसी के वालीबाल व क्रिकेट चयन 10 को  

    केवल डेलीगेसी के लिए वालीबाल और क्रिकेट पुरुष टीम के चयन के लिए 10 नवंबर को सुबह 10 बजे मेजर ध्यानचंद स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में पंजीकरण होगा। वालीबाल के इच्छुक खिलाड़ियों को अपने नवीनतम पहचान पत्र और सत्र 2025-26 की फीस रसीद साथ लानी होगी। 

    इन छात्रों के लिए 11 को होगा ट्रायल 

    वहीं जिन छात्रों के नाम पहले ही संबंधित छात्रावासों एवं घटक महाविद्यालयों द्वारा भेजे जा चुके हैं, उन्हें 11 नवंबर को दोपहर ढाई बजे विज्ञान संकाय में चयन एवं ट्रायल में उपस्थित होना होगा। क्रिकेट टीम के लिए रजिस्ट्रेशन भी 10 नवंबर को ही होगा। क्रिकेट टीम के लिए पहले से नामित खिलाड़ियों को 11 नवंबर को सुबह 10 बजे विज्ञान संकाय में चयन प्रक्रिया में रिपोर्ट करना है।

    बैडमिंटन के लिए रजिस्ट्रेशन 12 को 

    इसी क्रम में बैडमिंटन (पुरुष) टीम के लिए रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर को होगा। पहले से नामित खिलाड़ियों के 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स (मायोहाल) में चयन एवं ट्रायल आयोजित होंगे। बैडमिंटन (महिला) टीम के चयन के लिए रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर को होंगे।